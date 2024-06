Compromís pide casales para jóvenes en todos los barrios en Paterna

Compromís per Paterna ha pedido la implantación por barrios de las actividades y talleres destinados a los jóvenes de la localidad. En un comunicado compartido por la formación, la concejala Carmen Gayá defiende que la Casa de la Juventud "no puede ser el epicentro de todo y no tendría que llevar a la conclusión que todo aquello que se realiza se haga en sus locales o en los espacios que la rodean, de este modo estamos excluyendo a una grandísima parte de los y nuestras jóvenes que viven alejados de esta". En este sentido, considera que es "de sentido común que en un pueblo como el nuestro, distribuido por barrios y muy disperso, las ideas y el dinero se repartan por igual por barrios porque de este modo estimularemos mucho más la participación juvenil”.

Desde Compromís lamentan que a fecha de hoy "ninguno de los barrios alejados cuenta con talleres y actividades que puedan atraer el interés y participación de los jóvenes", unas propuestas de ocio "tan necesarias para mejorar la calidad de vida de nuestros jóvenes" que al no ofrecerse en barrios como la Cañada, la Coma, Santa Rita o Campamento provoca que estos "acaben quedándose en los bancos de los parques, jardines o allí donde pueden estar".

Diversificar las acciones juveniles

Es por ello que desde la formación valencianista han reclamado la rehabilitación de los diferentes Casals Joves en los barrios de la ciudad "porque entendemos que es la mejor manera de diversificar las acciones juveniles". Así , subrayan que la existencia de estos espacios "se convertiría en lugar de referencia para la juventud que está muy necesitada de espacios donde poder reunirse, charlar, compartir y divertirse" y aclaran que la creación de estos casales "no necesita siempre infraestructuras nuevas, sino que se pueden hacer aprovechando espacios públicos existentes en los barrios que, mediante una mejor organización, pueden convertirse perfectamente en los espacios adecuados”.

“Como siempre, sabemos que es cuestión de voluntad política y que el gobierno de turno quiera tratar a su juventud por igual. Desde Compromís ya lo hicimos cuando estábamos en el gobierno, creando iniciativas culturales como el Rodabarris que llevaba el teatro, el arte, la música y la diversión para los más pequeños a todos los barrios por igual”, señala Gayá, quien concluye que han pedido al equipo de gobierno que reproduzca este tipo de iniciativas "pero pensando en nuestra juventud".

"Se hace necesario para todas y todos, pero, sobre todo, pensamos en el beneficio que puede suponer para barrios de gran vulnerabilidad donde la participación juvenil y la complicidad activa bien organizada es una correa de transmisión de valores importantísima y que tanta falta hace”, zanja la concejala.