Lorena Silvent: “Hemos superado los 30.000 habitantes, la gente quiere vivir en Catarroja, y eso es un reto”

¿Cuál es el balance de este primer año?

De satisfacción y con la alegría añadida de que por primera vez Catarroja supera los 30.000 habitantes, y eso significa que Catarroja es una ciudad acogedora. Es una ciudad donde la gente vuelve a realizar su proyecto de vida y eso es un reto, porque tienes que ofrecer un servicio de calidad a más gente.

Usted había estado en el gobierno muchos años, pero no de alcaldesa. ¿Ha notado mucho el cambio?

En la vida personal no, porque ya estaba en el gobierno y también conoces ya a la gente con la que trabajas. Lo que ha cambiado es el rol, ahora más de liderazgo, porque la gente espera que tú le digas por donde ir y has de asumir el rol de liderazgo de todo el ayuntamiento, la gente espera a que tú digas por donde ir o cómo se tiene que hacer algo.

Lorena Silvent, alcaldesa de Catarroja, surante la entrevista. / Miguel Angel Montesinos

¿Qué tal con su socio de gobierno en este primer año, ahora que os habéis cambiado los papeles?

Muy bien, porque al final se espera de mí un liderazgo, pero también un diálogo y que ellos tengan su espacio. Como yo he vivido esa situación, lo entiendo perfectamente y tenemos una relación cordial y priorizando los esfuerzos por el bien de Catarroja, porque al final la derecha está apretando fuerte y tenemos que estar todos en el mismo barco.

En verano, cuando cogió la vara de mando me dijo que quería ser una alcaldesa más cercana y que iba a mejorar la oficina de atención al ciudadano. ¿Lo ha conseguido?

Lo estamos poniendo a punto. Estamos haciendo una renovación de la oficina que tenemos. Queremos que una persona que se empadrone en Catarroja, aunque sea de fuera, pueda conocer de forma fácil los servicios que hay. Incidir también en la accesibilidad de la información. Que nadie se quede sin información porque no conoce el idioma o porque tiene alguna necesidad especial, por eso, nos hemos puesto en contacto con Fesord para que una persona que necesite intérprete de lenguaje de signos se pueda contactar con la escuela directamente.

Lorena Silvent, alcaldesa de Catarroja, en el balcón del ayuntamiento.. / Miguel Angel Montesinos

En esa línea, también quería lanzar los presupuestos participativos

Hemos asumido la concejalía de Participación con dos objetivos: fortalecer el movimiento asociativo, más allá de las subvenciones, queremos que estén presentes en la vida pública y por otra en Julio, que ya comenzaremos de trabajar con los presupuestos del año que viene, estudiaremos habilitar una partida para los participativos.

Y el tema estrella, cómo va el PGOU?

No tenemos novedades porque está en tramitación, igual que el Plan Especial del Port. Son dos instrumentos muy potentes y que hace falta recoger muchos informes de órganos superiores y en estos momentos están en Conselleria, pero no sabemos términos concretos.

¿Cómo están las relaciones con la Conselleria?

De momento, cordiales. Está costando mucho que nos den citas para tomar decisiones del rumbo político, porque para cosas que ya están en marcha como el Centro de Salud, sí nos atiende. Esperemos que en los presupuestos de 2025 nos den una alegría a Catarroja.

Lorena Silvent, alcaldesa de Catarroja, surantela entrevista. / Miguel Angel Montesinos

Hablando del centro de salud, las obras debían haber acabado a principios de 2024, qué ha pasado?

La zona nueva ya está en marcha, pero ahora se está reformando la zona vieja y como en toda obra surgen problemas. Primero fueron los cimientos y ahora ha sido el revestimiento de la fachada, que ha hecho modificar el proyecto y todo eso hace ampliar los plazos, esperemos no encontrar ninguna sorpresa más.

¿Qué otros asuntos pendientes hay en Conselleria?

Ahora mismo hay varios expedientes. Uno es el espacio polivalente para mayores en les Escoles Velles, al estar en una zona arqueológica y necesitamos esa autorización y seguimiento de las obras pro parte del Consell, también las inversiones del Pla Edificant, con la ampliación del IES y hay proyectos paralizados como una nueva residencia y centro de días para personas dependientes que queremos reimpulsar .

¿Pero esta residencia el Botànic si la incluyó en el Plan Convivint?

Sí, pero sin consignación presupuestaria, y ahora ni siquiera está en el último plan. Por eso necesitamos saber si la conselleria está dispuesta a asumir ese proyecto, y si dicen que no, estudiaremos hacer la residencia desde el consistorio, porque al ser residencia y centro de día de personas dependientes estaba muy ligada el centro 9 d’Octubre, era una reivindicación histórica, y precisamente el solar municipal que se prevé ceder a conselleria está justo al lado.

A nivel municipal, una de las promesas que sí ha logrado ejecutar es la de la Policía de Barrio.

Lleva un par de meses y está siendo muy positivo. La percepción de la gente es que hay más agentes porque ahora les ven por la calle. En tema de seguridad hemos mejorado mucho. Tenemos ocho nuevos agentes, hemos renovado la flota y hemos instalado cámaras de control y regulación de tráfico, actualmente hay 12, para reforzar la seguridad en la zona del polígono industrial, en el Port de Catarroja y en la zona de Villa Carmen.

Hablando del Polígono, ¿cuál es la salud industrial de Catarroja?

Estamos en contacto con la asociación AECA y ahora mismo hay más de 1.300 empresas activas con las que estamos haciendo pedagogía para intentar que se formen como Entidad de Gestión y Modernización (EGM) y cada vez hay más predisposición. El polígono de Catarroja está muy bien situado para empresas de logística. Modificamos el PGOU por el tema de la altura de las naves para poder urbanizar, y ahora la única zona que nos queda es la que linda con Albal, que estamos hablando con ellos para que se quede una zona potente, y creo que constituirse en EGM dará muchos beneficios.

¿Cómo cuáles

Pues por ejemplo en el tema de tratamiento de residuos.La gente no sabe hasta qué punto los residuos son reciclables o no, por eso hemos iniciado un proyecto de circularidad que ha finalizado la primera fase de encuesta con muy buena respuesta. Las empresas llevan residuos a los puntos de reciclaje que muchas veces no son los adecuados, y los dejan alrededor, y lo acabamos recogiendo el ayuntamiento. Por eso estamos valorando retirar todos los contenedores del polígono, dejando solamente los que son para los restaurantes y hacer recogida puerta a puerta, pero eso solo es válido si estas en una EGM, y así es como las empresas ven que le reportan beneficios y accederán a formar parte.

Lamentablemente, hablar de polígono también es hacerlo de prostitución. ¿Cómo va el tema de la ordenanza?

Sigue paralizada, pero lo importante es impulsar un plan integral desde la Mancomunitat de l’Horta Sud para que todos los pueblos unifiquemos los criterios, porque al final, ellas se trasladan de un sitio a otro. De momento nosotros las tratamos desde el Espai Lilith, sin necesidad de estar empadronadas y hemos visto un incremento de mujeres que piden ayuda.

Lorena Silvent, alcaldesa de Catarroja, en su despacho de alcaldía.. / Miguel Angel Montesinos

¿Hasta cuándo para acceder a Catarroja desde la V-31 habrá que atravesar el polígono?

Pues como sabéis, la ampliación de la Pista de Silla está paralizada y ese proyecto contemplaba una mejora del acceso, ya que accedías desde Massanassa través de una rotonda que cruzaba el barranco y ya entrabas a Catarroja.

¿Y la reivindicada pasarela que cruza la Pista de Silla y une el Port con el casco urbano?

Pues a nivel político, lo hemos reclamado tanto al Ministerio, porque aunque no hay presupuestos, sí que nos pidieron presentar necesidades, pero también presentamos alegaciones a los presupuestos de la Generalitat Valenciana, porque hemos visto que han construido las pasarelas en l’Horta Nord y por tanto también podría ser su competencia. No hemos obtenido respuesta. Mientras, estamos valorando colocar un semáforo en el túnel de acceso que regule el tráfico en un sentido o en otro, porque también hay mucha gente que va en bicicleta o que va andando, y al final también es un peligro.

