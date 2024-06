Espectacular cogida en los bous al carrer de Puçol

La celebración de los bous al carrer en distintos municipios de l'Horta ha dejado al menos cuatro impactantes cogidas en varios puntos de la comarca que tenían programados festejos taurinos este fin de semana con motivo de la celebración de la fiesta de San Juan. Según ha podido confirmar Levante-EMV, varios aficionados fueron embestidos por los animales durante la celebración de las diferentes citas taurinas en Puçol y Godella.

Heridos leves

En Puçol, la capital del toro por excelencia de la comarca, se produjeron tres aparatosas embestidas en las que, a pesar de lo impactante de las imágenes, no hubo que lamentar heridas de gravedad. En distintos vídeos que están corriendo como la pólvora por las redes sociales se puede observar como varios jóvenes aficionados sufrieron la furia de los animales que recorrían las calles mientras estaban "embolaos". En uno de ellos, se ve como un joven es alcanzado por el animal mientras recorría el recinto y fruto de la cogida, el chico sale lanzado por los aires y es corneado durante varios segundos con las bolas de fuego que lleva ancladas en la cornamenta.

En otra de las brutales cogidas, ya por la noche, otro joven sufre un impacto brutal del animal mientras corta la cuerda que retiene al animal para ser embolado. Afortunadamente, según han confirmado fuentes de la Federación Valenciana de Bous al Carrer, ninguno de los jóvenes llegó a sufrir heridas de gravedad, aunque sí que precisaron atención médica por los servicios instalados en el exterior del recinto, tal y como exige la normativa.

Susto en Godella

Por su parte, otro de los enganchones tuvo lugar en Godella, un municipio que recuperaba la celebración de los festejos taurinos, vetados por el anterior equipo de gobierno para garantizar el bienestar de los animales. En el vídeo compartido en redes sociales se observa como un aficionado que estaba ubicado a escasos metros de una de las barreras el alcanzado por un toro y es corneado durante varios segundos, dejando sin respiración a las decenas de vecinos que "disfrutaban" de la vuelta de los festejos taurinos.

En esta ocasión el animal no estaba embolado, lo que hacía que tuviera la afilada cornamenta al descubierto. Con todo, a pesar de las sobrecogedoras imágenes en las que se observa cómo el animal empotra al aficionado contra la barrera durante varios segundos, en esta ocasión tampoco hubo que lamentar grandes daños y el joven pudo ponerse a cubierto por su propio pie. No fue el único susto en los actos de Godella, pues en otro vídeo se observa otra pequeña embestida, aunque en esta ocasión el aficionado no llega a caer al suelo.