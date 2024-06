Cristina Mora: "Tenemos proyectos comprometidos por el Botànic que ahora están en un cajón"

Tras una década en el ayuntamiento como concejala, ahora que es alcaldesa, ¿es como esperaba?

Yo creo que es mejor. Es verdad que nunca te haces una idea general de cómo es el día a día de una alcaldesa. Pero está siendo muy positivo y me estoy llevando muchas alegrías. Estamos llegando a todos los rincones y estamos acompañando a todas las asociaciones. De momento la gente me transmite alegría y ganas de trabajar, y eso es lo que me impulsa a seguir haciéndolo como hasta ahora

¿Y qué balance hace de este primer año?

Estamos asentando las políticas que llevábamos en nuestro programa electoral y estamos empezando a trabajar en algunas de las actuaciones más importantes que fijamos. Lo más positivo es el equipo humano que me acompaña en este camino, tanto el político como el técnico, los grandes profesionales del ayuntamiento que estamos trabajando todos a una con la mirada puesta hacia el futuro. Esa sensación de trabajo en equipo es lo más positivo que destaco.

¿Y lo peor?

La dificultad que me estoy encontrando para ejecutar las políticas que tenemos en mente. Muchas de las actuaciones o de las políticas que queremos implementar y que nosotros como ayuntamiento no podemos acometer solos, tienen que venir acompañadas de la mano de otras instituciones como la Generalitat Valenciana que en este momento tengo que decir que no son amigas.

¿Qué es lo que más le preocupa ahora mismo como alcaldesa?

Me preocupa sobre todo el bienestar de mis vecinos, que es el compromiso con el que llegué yo a la alcaldía y lo que me motiva a trabajar cada día. Eso puede ser desde alguna cosa tan pequeña como tener un problema con el bono de deportes o algo más complejo, como puede ser los problemas de acceso a la vivienda.

Hay muchas actuaciones que queremos implementar y nosotros como ayuntamiento no podemos acometer solos. Tienen que venir acompañadas de la mano de otras instituciones, como la Generalitat Valenciana, que en este momento tengo que decir que no son amigas. Cristina Mora — Alcaldesa de Quart de Poblet (PSPV)

Precisamente acaban de aprobar una moción para limitar el precio del alquiler... ¿Tienen más medidas sobre la mesa a este respecto?

Estamos buscando soluciones constantemente. En el PAI que tenemos en marcha, de 2.500 viviendas el 50% se va a destinar a VPO. Además, hemos aprobado una moción con Compromís para declarar el municipio como zona tensionada y poder limitar los precios. Vamos a poner en marcha una oficina de información sobre la vivienda para dar a conocer todas las ayudas que ofrecen las distintas administraciones... Y también estamos trabajando estrechamente con la constructora del PAI para garantizar el acceso a la vivienda de los vecinos y de las vecinas.

La alcaldesa de Quart de Poblet, Cristina Mora. / Loyola Pérez de Villegas

Señalaba usted la escasa relación con el Consell ¿Cómo han notado el cambio de color?

Durante este primer año el gobierno de Mazón no ha anunciado nada para Quart de Poblet. Teníamos muchos proyectos comprometidos por el anterior gobierno del Botànic que ahora están en el aire o en un cajón. Por ejemplo el Centro Ocupacional, la nueva Escuela Oficial de Idiomas o el Bosque Metropolitano, un proyecto para poner en valor el cauce del río Túria, tan importante para nuestro municipio...

¿Teme que esto pueda comprometer el desarrollo de su municipio?

Todo lo que tenga que venir de otras instituciones como la diputación o la Generalitat son cuestiones que tenemos que abordar y que nos preocupan considerablemente. Afortunadamente tenemos un presupuesto amplio de 37 millones y deuda cero y nos podemos permitir hacer varias modificaciones de crédito a lo largo del año. Pero hay subvenciones que estaban aprobadas y que no sabemos si vamos a cobrar o no, como las del Instituto Valenciano de Cultura, que nos daba ayudas para el audiovisual. Tampoco sabemos qué pasa con el Instituto de FP Anar, que aunque tenemos el proyecto aprobado desde hace años dentro del Pla Edificant no podemos acometer las obras porque se han encarecido los materiales y los precios están desactualizados.

También le preocupaba la reversión del hospital de Manises y lideró una red de alcaldías para garantizar que se cumpliera. Una vez hecha, ¿en qué punto se encuentra ese proyecto?

La Xarxa d’Alcaldies se mantiene viva porque, aunque hemos conseguido que se cumpla con algo que el Gobierno del Botànic había dejado prácticamente atado, ahora estamos en una fase de supervisar que ese proceso sea efectivo. Además, siempre hay cosas que reivindicar y que investigar. Por ejemplo, todavía no sabemos si el centro Auxiliar de Santa Cecilia cerrará este verano y necesitamos tenerlo claro para buscar una alternativa para esos vecinos que viven a un kilómetro del centro de salud y que no se pueden desplazar. Para eso también está la Xarxa d’Alcaldies, para seguir velando porque la sanidad sea de calidad y que todos los vecinos puedan disfrutarla.

La ampliación del aeropuerto ha marcado la actualidad en este primer año... ¿Cómo ha encajado su partido su oposición a este proyecto?

Los planes del Ministerio son la renovación de la terminal. No hay ampliación. Eso es lo que nos ha trasladado la delegada del Gobierno. El problema es que se puso encima de la mesa un problema donde no lo había y el gobierno de Mazón dijo que había que ampliar el aeropuerto porque la capacidad que tenía se había quedado pequeña. Pero es una afirmación totalmente falsa porque hoy por hoy tiene un uso del 40%. No es un problema de capacidad, es una cuestión del tipo de turismo que queremos, y esa no es una decisión que competa al gobierno de España ni a Aena. La que tiene que decidir el modelo turístico que queremos, sostenible o uno de grandes masas que aumente el tráfico aéreo al cien por cien con sus consecuencias.

Centrándonos en el ayuntamiento, usted gobierna en coalición con Compromís. ¿Cómo es la convivencia?

Yo creo que está siendo positivo para ambas formaciones porque te abre mucho la mirada y escuchas otras opciones, otras opiniones. Obviamente hay diferencias, pero siempre buscamos el consenso y yo estoy muy satisfecha.

Con la ampliación del aeropuerto se puso encima de la mesa un problema donde no lo había y el gobierno de Mazón dijo que había que ampliar el aeropuerto porque la capacidad que tenía se había quedado pequeña. Pero es una afirmación totalmente falsa porque hoy por hoy tiene un uso del 40%. Cristina Mora — Alcaldesa de Quart de Poblet (PSPV)

Precisamente han sido una de las formaciones más críticas con el gobierno cuando estaban en la oposición. ¿Cree que eso le ha beneficiado?

Cuando gobiernas tienes una visión distinta de lo que es llevar un ayuntamiento. Desde la oposición las cosas parecen más sencillas, pero cuando estás dentro te das cuenta de que no es tan fácil. Por eso creo que está siendo positivo para ambos, también para ellos, para poner en valor cómo es gobernar, pero también para llevar a cabo acciones que proponían y que ahora se están empezando a realizar.

Cristina Mora, alcaldesa de Quart de Poblet. / Loyola Pérez de Villegas

Otra novedad en el ayuntamiento fue la entrada de Vox a la corporación municipal... ¿Cómo lo ha recibido?

Pues lo recibo con bastante negatividad porque estamos escuchando en todos los plenos auténticas barbaridades. Cuestiones que eran innegables donde había total conexión y unanimidad por parte de todas las fuerzas políticas como la violencia de género, la igualdad o la memoria democrática. Ya no hay unanimidad y tenemos que escuchar discursos homófobos y racistas que como alcaldesa me preocupan bastante.

Desde la entrada de Vox al ayuntamiento estamos escuchando auténticas barbaridades en todos los plenos que como alcaldesa me preocupan bastante. Cristina Mora — Alcaldesa de Quart de Poblet

Para terminar, ¿un desafío para antes de acabar el mandato?

Muchos, pero principalmente acometer todo lo que me propuse llevar a cabo en estos cuatro años. Por ejemplo, el Plan Municipal de Salud, que nos pusimos como objetivo intentar trabajar la salud de manera transversal y que estuviera presente en todas las políticas que hacemos. Y también la rehabilitación de la Cisterna y de la Plaza de la Iglesia, que estamos ahora en plena obra. Además, queremos hacer visitable uno de los refugios de la Guerra Civil y dejar afianzada la ampliación del polideportivo.

Suscríbete para seguir leyendo