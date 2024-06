Alaquàs solucionará los ruidos del aire acondicionado de la UMA tras dos años de quejas vecinales

El Ayuntamiento de Alaquàs ha aprobado un remanente de tesorería para poder llevar a cabo los trabajos para aliviar los problemas de ruidos que emite la máquina de aire acondicionado de la Unión Musical de Alaquàs. Así lo han asegurado fuentes municipales y lo han confirmado desde la misma entidad musical, que señalan que en estos momentos están esperando el proyecto que han encargado a un estudio de arquitectura para poder ejecutar la actuación.

Tal y como adelantó Levante-EMV, los vecinos de una de las calles próxima a la escuela musical (de titularidad municipal) denunciaban que el aparato instalado en la azotea del edificio excedía los decibelios permitidos por la normativa ocasionando grandes molestias en el vecindario. A este respecto, los afectados lamentaban que la máquina estaba en funcionamiento "desde las 7:00 de la mañana y hasta pasada la medianoche", lo que estaba afectando a la calidad de vida de muchos de los residentes en esa zona del municipio "que no podemos abrir las ventanas porque el ruido te vuelve loco", señalaban entonces.

Excede los decibelios permitidos

Tras presentar varias quejas al ayuntamiento, uno de los afectados llegó a concertar una cita con un técnico municipal para realizar los estudios correspondientes para comprobar si los ruidos que denunciaban excedían o no los límites legales permitidos por la ordenanza municipal. Finalmente, los resultados del mencionado informe terminaron dando la razón a los vecinos, por lo que el consistorio se comprometió a solucionar el problema, eso sí, una vez se aprobaran los presupuestos municipales.

Aquel 28 de marzo de 2023, tras incontables aplazamientos y dos mediciones en distintos horarios, el técnico municipal respondía al afectado con el que había estado abordando el tema desde hacía más de un año que el ayuntamiento había contratado a un gabinete de arquitectura especializado en ruido, un proyecto que estaba "a la espera del presupuesto municipal para empezar los trabajos".

Presupuestos prorrogados

Quince meses después, las quejas cobraban más fuerza al ver que esta medida no llegaba, algo que podía estar relacionado con el hecho de que el ayuntamiento no ha aprobado desde entonces unos nuevos presupuestos municipales. A este respecto, cabe destacar que en un decreto de alcaldía publicado el pasado mes de enero, el ayuntamiento informaba que acordaba una prórroga de los presupuestos de 2022 "hasta que no se apruebe el presupuesto correspondiente al ejercicio 2024" debido a que "hasta la fecha actual no existe un Presupuesto General aprobado" para este año.

Con todo, y a pesar de esta situación, desde el Ayuntamiento de Alaquàs aseguran que ya está en marcha la contratación "porque hace unas semanas se aprobó un remanente de tesorería para hacer frente a este gasto". Un dinero que, subrayan, "ya está a disposición de la UMA". Asimismo, fuentes municipales confirman a Levante-EMV que la entidad musical "ya ha contactado con una empresa para poner en marcha el proyecto y la intervención para acabar con estas molestias", aunque no han adelantado el plazo en el que se espera se lleven a cabo estos trabajos.

Se van a aislar las máquinas

Por su parte, desde la UMA confirman que el consistorio ya les ha informado que tienen a su disposición ese remanente e indican que ya han realizado todos los estudios necesarios para analizar el alcance del problema. Así, su presidente, Antonio Monzó, cuenta que en estos momentos "estamos valorando distintas propuestas para hacer los trabajos, que van a consistir básicamente en 'encapsular' las máquinas para aislarlas e intentar reducir los ruidos lo máximo posible".

Máquinas de aire acondicionado instaladas en la azotea de la UMA. / LEVANTE-EMV

Si bien no ha fijado una fecha exacta en la que se espera que se ejecute esta medida, el presidente confía en que los trabajos puedan comenzar "lo antes posible, aprovechando las vacaciones de verano y el parón en las clases del conservatorio". Asimismo, incide en el compromiso de la agrupación musical para solucionar este problema, un asunto "que hemos fijado como prioritario desde que fuimos conscientes de las molestias que se estaban generando al vecindario" y subraya que "lo vamos a hacer lo antes posible para que nuestra actividad no afecte a los vecinos".

"Vigilaremos hasta que lo hagan"

Tras conocer la noticia, los vecinos se muestran satisfechos del anuncio "aunque hasta que no veamos que está hecho no podemos celebrar nada". En este sentido, afean el "retraso" del ayuntamiento y lamentan que haya tardado "más de dos años en reaccionar a nuestras quejas". Asimismo, advierten que se mantendrán "vigilantes" para garantizar "que se cumpla con lo prometido porque el ruido es insoportable. Tenemos que estar con las ventanas cerradas y con la tele a todo volumen porque no se escucha nada", expresa uno de los afectados.

Unos problemas que temían que ahora, con la llegada del calor, se fueran a intensificar "porque la máquina está más horas encendidas y los que no tenemos aire acondicionado tenemos que abrir las ventanas, algo que no podemos hacer por culpa del ruido". Así, con el anuncio del ayuntamiento, parece ser que los vecinos podrán disfrutar de un verano más tranquilo.

