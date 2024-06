El día que un edil del PP volvió a nacer tras recibir dos cornadas

Hay fechas que para uno cobran especial sentido y que año tras año marca en el calendario para conmemorar el aniversario de una efeméride. El cumpleaños de alguien especial, el aniversario de tu pareja, el día que superaste algún reto o el día en el que ocurrió algo que marcó un antes y un después en tu vida. Precisamente y en este sentido, hoy es un día que el concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Albalat dels Sorells, Javi González, tiene marcado a fuego en su agenda. Y es que tal día como hoy el edil estuvo a punto de morir tras sufrir dos brutales cornadas durante los festejos taurinos de un pueblo de Cáceres.

Dos cornadas de 30 y 25 centímetros

"Hoy celebro mi 19 cumpleaños", compartía el también asesor en la Diputación de Valencia a través de sus redes sociales. Y es que el 27 de junio de 2005 pasó de ser un día más en su prometedora carrera de recortador a marcar el primer día de su nueva vida, tal y como ha confesado a Levante-EMV. El edil, entonces volcado de lleno en el mundo del toro, cuenta que guarda pocos recuerdos de aquel momento: "Solo recuerdo que había mucha sangre. Me vienen imágenes de estar en la plaza y de repente el toro sentir como el toro me corneó. Me levantó por los aires y sin llegar a tocar el suelo me volvió a empitonar en el aire". El resultado: dos cornadas en la zona del glúteo de 30 y 25 centímetros respectivamente que estuvieron a punto de costarle la vida.

Segundos previos a la cogida de González. / J.G.

Viza (nombre artístico de González) rememora que los pronósticos no eran buenos. "Me acuerdo que me sacaron de la plaza como en una camilla y ya perdí la consciencia". Volvió a despertarse dos semanas después, tiempo en el que estuvo en un coma inducido por la gran cantidad de sangre que perdió. "Cuando desperté los médicos no paraban de decirme que era un milagro que siguiera vivo porque una de las cornadas me perforó el intestino, aunque de manera superficial". Así, cuenta que, aunque hubo daños, "no llegó a afectar a ningún órgano. Los médicos no se explicaban como con tantos centímetros de cogida no fue más grave".

"Me hizo valorar más la vida"

Tras "volver a la vida", el ahora concejal narra que estuvo "unos diez días" más ingresado en el hospital. "Después de casi un mes de ingreso me cogí el alta voluntaria y volví a casa". Sin embargo, volvía como una persona nueva. "Fue como volver a nacer. Empecé a valorar más la vida. Fui consciente de que la vida se te puede ir en un segundo y empecé a valorar más a mi familia y todo lo que tenía". En ese momento tenía 20 años y, a pesar de haber salido a las plazas desde edades muy tempranas, solo llevaba tres años de recortador oficial, cuando hizo de su pasión su profesión.

Javi González durante su etapa de recortador. / J.G.

Fue quizás por su juventud y la ignorancia de ese momento lo que hizo que jamás se planteara abandonar el mundo del toro: "Nunca lo hice. De hecho pensaba 'si tengo que morir de alguna manera quiero que sea así'. Luego con la edad recapacitas y te das cuenta de que no es así", confiesa. Así, con el paso del tiempo empezó a valorar más su vida, hasta que un día decidió dar un paso al lado y emprender un nuevo camino para dedicarse a la política, otra de sus grandes pasiones donde ha protagonizado algunas sonadas polémicas y ha sufrido otras muchas embestidas, esta vez por parte de los políticos.

"No era mi momento"

Con todo, confiesa que "sigo disfrutando de los toros, aunque ahora desde la barrera". Hoy, cuando se cumplen 19 años de aquel fatídico día, el recortador reconvertido en político celebra su segundo cumpleaños. "No era mi momento", reflexiona González.