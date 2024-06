Burjassot lanza la segunda edición de Bonos Comercio

Tras el éxito de la campaña del pasado año y la gran aceptación por parte de la ciudadanía de Burjassot, el Ayuntamiento de la localidad, desee la Concejalía de Comercio, dirigida por Rosa Coca, en colaboración con la Cámara de Comercio de Valencia, va a lanzar su Segunda Edición de Bonos de Comercio cuya cuantía será de 50€, de los que el Consistorio aportará la mitad, 25€.

Como sucedió el año pasado, las personas empadronas en el municipio que saquen su Bono podrán hacer un gasto de 50€ en los comercios adheridos a la campaña abonado tan solo la mitad a la hora de conseguir el bono. Sólo se podrá solicitar un bono por persona.

“Volvemos a apostar por una de las campañas que más éxito tuvieron el pasado año para dinamizar nuestro comercio local”, ha señalado el alcalde de Burjassot, Rafa García. Una campaña en la que, este año, “se han introducido pequeños pero importantes cambios para llegar a la mayor cantidad de ciudadanos y ciudadanas de nuestro municipio y que se puedan beneficiar de la misma aportando tan sólo 25€ y pudiendo gastarse el doble. Este año los bonos serán prioritariamente para empadronados en nuestra ciudad y se podrá obtener uno por persona, abriendo así el abanico a que más personas puedan disfrutar y beneficiarse del mismo”.

Bonocomercio de Burjassot / L-EMV

Así funciona la campaña

En la campaña de este año, las personas interesadas en adquirir el bono deberán hacer, como novedad, una preinscripción en www.bonocomercioburjassot.com entre el 1 y el 7 de julio. La realización de la preinscripción no asegura la adquisición del bono, tan solo el derecho a poder comprarlo a partir del 19 de agosto. Se podrán preinscribir todas las personas que así lo deseen, la venta a partir del día 19 de agosto será de 3.010 bonos.

Una vez realizada, y verificados los datos remitidos, se recibirá un mail con una clave que se deberá utilizar para comprar el bono, entre el 19 y el 31 de agosto y, una vez adquirido se informará, también por correo electrónico de la fecha en la que se tiene que recoger el bono de la presente campaña en Caixa Popular Burjassot (Carretera de Llíria, 130 Bj). El bono de podrá gastar en los comercios adheridos entre el 2 y el 30 de septiembre.

El Ayuntamiento ha reservado un cupo de 375 bonos para su adquisición por parte de las personas mayores de 65 años, quienes podrán acudir físicamente con cita previa a CEMEF del 2 al 6 de septiembre, para retirar su bono, de 9.00 a 14.00 y de 15.00 a 18.00 horas. La cita previa se abrirá el lunes 26 de agosto y se podrá pedir tanto de manera presencial, en las oficinas de CEMEF SLU (c/ Virgen Desamparados, 26) como telefónica, llamando al 96 316 02 50 en horario de lunes a viernes de 09.00 a 14.00 horas. En este caso, deberán aportar una fotocopia de su DNI y la compra del bono no podrá ser realizada por una tercera persona. No se admitirán pagos en efectivo.

En el caso de los comercios interesados en ser nuevamente partícipes de la campaña, podrán realizar su adhesión en la citada web, www.bonocomercio.com, entre el 1 de julio y el 31 de agosto.