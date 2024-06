Catarroja reivindica amb orgull la diversitat i la igualtat

Catarroja se suma a la celebració del Dia Internacional de l’Orgull el 28J en reivindicació de la diversitat i el respecte cap al col·lectiu LGTBI. La Festa Orgull Jove amb l’estrena del reportatge Visibles i la lectura del manifest condueixen una jornada on els més joves són els protagonistes. «És molt important que les noves generacions cresquen en convivència amb la igualtat, la diversitat i el respecte cap a totes les persones», assenyala l’alcaldessa de Catarroja, Lorena Silvent.

El municipi ha tret banderes dels sis colors de l’Arc de Sant Martí i les ha posat en diferents punts de la ciutat, així com ha preparat diferents actes.

A més, hui tota la ciutadania està convocada a la lectura del manifest a les 12 hores a la porta de l’ajuntament de Catarroja. Per altra banda, l’Espai Jove, on ja s’ha començat a repartir banderoles als joves, prepara per a aquest dia la Festa Orgull Jove a partir de les 20 hores amb activitats per a sensibilitzar les noves generacions respecte a la igualtat, la diversitat i la importància de la lluita pels drets LGTBI. Les persones assistents podran gaudir d’un sopar i una festa amb DJ fins a mitjanit.

Programació

Entre les activitats, destaca l’estrena del reportatge Visibles, una creació de l’Ajuntament de Catarroja que pretén visibilitzar diferents realitats que viuen les persones del col·lectiu a través de cinc testimonis catarrogins. «Sergio, Vanessa, María, Félix i Lidia conten la seua història per tal de transmetre als més joves un missatge encoratjador», afegeix l’alcaldessa del municipi.

Així mateix, s’ha comptat amb la periodista d’À Punt Victoria Maso per a la realització de les entrevistes.

I el comerç local no es queda al marge per a celebrar aquesta jornada, doncs des de l’Ajuntament, ACYPE i La gran botiga han impulsat la campanya «Enamora’t sense límits» per a incentivar un comerç local, de proximitat i confiança que fa suport al col·lectiu amb orgull.