‘L’O del Puig’, el festival per a gaudir d’un Orgull divers i inclusiu

El pròxim 6 de juliol el Passeig Marítim del Puig s’omplirà d’Orgull amb la celebració de ‘L’O del Puig’, un festival divers, modern i per a tot el món.

La iniciativa, amb motiu del Día Internacional de l’Orgull 2024, comptarà amb música a càrrec de diversos DJ’s, una fira d’entitats i d’art, ‘foodtrucks’ amb una gran varietat gastronómica i moltes més activitats.

«Este any volem que l’Orgull siga una celebració en la qual puguen participar totes les persones, siguen qui siguen i estimen com vulguen. Per això, hem creat este festival», ha explicat Eugeni Ruiz, regidor de l’àrea LGTBI.

I és que l’organització del projecte està oberta a tota classe d’artistes que vulguen mostrar el seu treball en este espai inclusiu i divers.

Estudiants de Belles Arts o persones dedicades a l’artesania poden formar part del festival ‘L’O del Puig’ enviant les seues dades i el seu compte artístic d’Instagram al 607 05 03 12 o al correu electrònic lgtbi@elpuig.es.

Fabrizio Czubara. / ED

Festival inclusiu

«El Puig és un municipi obert, divers i inclusiu i animem a tota la ciutadania, tant d’ací com d’altres pobles, a gaudir d’esta festivitat i a reivindicar el dret a estimar lliurement», ha assegurat Guillem Carreras Pons , regidor de Comunicació del municipi de l’Horta nord.

Miss Yuls. / ED

El festival ‘L’O del Puig’ obrirà les seues portes a les 18 hores. A les 19 hores tindrà lloc la lectura del manifest i els parlaments de participants. Més tard, a les 19:30 hores començarà el DJ set a càrrec de Fabrizio Czubara, que ha compartit escenari amb DJ de talla internacional com Lenny Fontana i Stefano Mattara, i Miss Yuls, les sessions de la cual són molt esperades al març en la gran festa de les Falles de València, on amenitza la nit en algunes revetles repartides per la ciutat.

La resta d’activitats incloses en la programació de ‘L’ O del Puig’ estaran en funcionament en tot moment, fins a que el rellotge marque les 00:30 hores, quan acabe el festival que es celebra al Passeig Marítim.