Un dia la mar de bé

Les excursions durant la postguerra prenien un significat especial, a causa del fet que ens trobàvem a un moment en el qual es vivia humilment i s’havia de treballar molt durament per tirar endavant. És per això que el fet d’anar un dia a la platja un diumenge, que era l’únic dia de descans de la setmana, podria prendre una rellevància considerable, més quan açò solia passar només una vegada a l’any. Per aquest motiu hem recopilat alguns testimonis de persones que a mitjan segle XX eren xiquetes i xiquets que residien a alguns pobles de l’Horta Sud en el qual el seu terme municipal no el banyava la mar.

En primer lloc, tenim el cas de Vicenta Caballer (Torrent, 1938), que recorda com, a principis dels anys quaranta, anava amb el tramvia fins a la platja del Cabanyal, al costat del Balneari de les Arenes. Ens conta com pel temps de desplaçament "havies d’anar de matí per a vindre de nit", per la qual cosa s’havien de dur el dinar. "Allà menjàvem, damunt d’una tela fineta sobre terra, entrepans de truita i de postres meló i, si passava algun venedor ambulant, algun gelat o caramel".Ella també ens comenta com jugava amb un poal xicotet de llanda i una pala de fusta.

En segon lloc, Asunción Jaunzarás (Torrent, 1948) rememora com a finals dels anys cinquanta anava al Balneari de Benimar, a la desapareguda platja de Natzaret, que depenia de l’Arquebisbat de València. “Anava amb una amiga i amb sa mare i allí llogàvem els banyadors perquè com acudíem una vegada a l’any, no en teníem. Dinàvem baix d’un canyís i demanaven sarsa que es bevia molt a l’època. A les sis de la vesprada ja ens en veníem molt contentes, però com no ens posàvem protector solar i estàvem tot el dia nadant, veníem cremades i estàvem males tota la setmana” ens diu.

"Anar al Saler era com si estiguérem en la selva"

Per la seua banda, Antonio Oltra (Mislata, 1945) recorda com en estiu, al voltant del 1950, anava també a les Arenes amb els seus pares amb tramvia. Ell ens comenta com "aleshores, la data que era habitual anar a la platja era el divuit de juliol que era festa". Respecte del que menjàvem apunta que "ma mare era molt de fregir pollastre, carn, tomata en pisto, pimentons o llonganisses".

Antonio Oltra, en el centre, a la platja del Cabanyal el 1948. / FAMÍLIA OLTRA-SAYAS

A més a més, ens conta com una vegada, se’n va anar amb les seues dos germanes majors al Saler i recorda com en aquell moment "era com si estiguérem en la selva. Hi havia rastres de conills i prou animals salvatges". En últim lloc, Tomás Roselló (Alaquàs, 1945) que també acudia de xiquet, en alguna ocasió, a les "Arenes obertes", és a dir, als establiments que hi havia fora del recinte del balneari. "Allí anàvem i ens asséiem en unes cadires i en la tauleta, però el sòl era de terra. Menjàvem pimentó en tonyina que feia ma mare i per beure demanàvem una llimonada", al que afegeix "dúiem banyadors d’eixos antics". Tot açò per a passar un dia la mar de bé.