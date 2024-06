Rebelión docente en un colegio de Benetússer

Una nueva polémica en el CEIP Blasco Ibáñez de Benetússer ha avivado todavía más la sensación de caos a nivel directivo que lleva afrontando el centro escolar desde hace unos meses. Tal y como adelantó Levante-EMV, el Consejo Escolar respaldó con el cien por cien de los votos la revocación de la directora y a la secretaria el pasado mes de febrero «por incompetencias en sus funciones». Conocedora de la decisión, la directora solicitó la baja médica días antes de hacerse oficial el anuncio y durante el resto del curso la mujer se desvinculó del centro.

A partir de ese momento la jefa de estudios asumió la dirección del centro, tal y como marca el protocolo. Sin embargo, en mayo la nueva gerente cogió la baja médica, por lo que la Dirección Territorial designó el cargo en funciones a una profesora, quien formó su equipo y ha estado desempeñado el cargo hasta esta semana.

Todavía no hay resolución

Y es que según han informado fuentes del centro escolar, la directora que había sido revocada se ha reincorporado esta semana al centro escolar, donde ha exigido retomar sus funciones alegando que la decisión carece de oficialidad al no haber resolución alguna por parte de la Conselleria.

Desde Educación confirman que la gerente se ha reincorporado ejerciendo estas funciones «porque no se ha resuelto su revocación». Sin embargo, según han trasladado varios padres de alumnos a este diario, la vuelta de la directora ha provocado la indignación de los profesores, que cuestionan que vuelva a ejercer un cargo del que el Consejo Escolar decidiera despojarle del cargo con el respaldo de todos las personas que votaron.

Imagen de archivo del CEIP Blasco Ibáñez de Benetússer. (1) / LEVANTE-EMV

«Volvió el martes con el papel del alta médica reclamando su puesto de trabajo y los profesores le dijeron que no podía ser. Ella alega que no se puede revocar a alguien que está de baja y no acepta la decisión», señalan fuentes cercanas al centro escolar, que aseguran que «como medida de presión los profesores se han cogido la baja todos hasta que Conselleria se pronuncie».

Los padres aseguran que Inspección está al tanto de los hechos y están a la espera de que se dictamine una solución al conflicto. Por su parte, desde Educación señalan que «se ha pedido un informe» para conocer la situación y el alcance del problema.

Los padres reclaman más transparencia

Como consecuencia de este nuevo episodio, los padres y madres de los alumnos han manifestado su malestar ante «la incertidumbre» a la que están sometidos desde hace meses. En este sentido, reclaman más transparencia en la comunicación «tanto al centro como a la Conselleria, porque aquí nadie nos dice nada y nos vamos enterando de las cosas sobre la marcha».

Según lamenta una de las madres, que prefiere omitir su identidad para evitar repercusiones, «el problema es que como no nos informan están dando pie a que corran muchos rumores, cosas que no sabemos si es verdad o mentira». Es por ello que la mujer insta a las administraciones a que se les comunique en qué estado se encuentra la revocación «si va a ser efectiva o no, cuánto tiempo se puede alargar este proceso o cómo puede afectar todo este asunto al correcto desarrollo del colegio».

