La CHJ insta al Consell a desbloquear el plan contra las inundaciones en Aldaia

La Confederación Hidrográfica del Júcar ha remitido una carta a la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio, en la que insta al departamento autonómico a desbloquear el proyecto diseñado para evitar el desbordamiento del Barranc de la Saleta en Aldaia.

En la misiva a la que ha tenido acceso este diario, la CHJ recuerda que en 2021 inició la redacción de un proyecto que incluyera el drenaje completo del Barranc de la Saleta, desde el cruce de la A-3 hasta el cauce del Túria. El documento actualizaba a la normativa vigente dos planes redactados y aprobados hace años, tanto por la propia confederación como por la Generalitat, con el claro objetivo de evitar el desbordamiento del barranco en casos de lluvias torrenciales que causan inundaciones en pleno casco urbano de Aldaia. La actuación planificada por la CHJ tenía fecha de 2010, mientras que el plan autonómico se remonta a 2006. Cabe destacar que para la ejecución de la obra que ideó la conselleria se expropiaron más de 17 hectáreas de huerta por valor de 8,5 millones.

En julio de 2022, la Confederación Hidrográfica del Júcar traslada al Ministerio de Transición Ecológica que inicie la tramitación ambiental del proyecto. El problema es que dicho proceso se encuentra bloqueado varios informes emitidos desde distintos servicios de la Generalitat, que «resultan contradictorios con los condicionantes y finalidad original del proyecto e incluso con la legislación en materia de aguas».

Encauzamiento soterrado del barranco

Según argumenta la CHJ, el conflicto radica en la manera de encauzar el barranco a su paso por la huerta, en los términos municipales de Xirivella y València. Así, la Confederación Hidrográfica plantea un canal a cielo abierto integrado en el paisaje de huerta, incluso que pudiera ser cultivada. En cambio, los técnicos de conselleria apuestan por el soterramiento del encauzamiento, alternativa, afirma la CHJ, que «va en contra de lo dispuesto en el Patricova y del reglamento del dominio hidráulico». A su vez, la confederación revela en su carta que el Consell de l’Horta también pide el soterramiento del canal así como modificar su itinerario, planteamiento que «se salta el condicionante básico del proyecto que es aprovechar la zona que se expropió».

Aldaia corta su túnel ante la crecida del barranco de la Saleta / Eduardo Ripoll

Ante esta situación, la CHJ sostiene que las propuestas de Generalitat y Consell de l’Horta, no solo «incumplen la normativa sectorial en materia de agua» sino que «inviabilizan» el proyecto diseñado por la Confederación Hidrográfica «debido al alto coste de ejecución y mantenimiento que supondría el encauzamiento soterrado». Cabe destacar que la partida para la ejecución del proyecto, de más de 44 millones de euros, ya está consignada por el Gobierno de España.

Con todo esto, la CHJ ha requerido a la Conselleria de Agua que responda en un mes si considera adecuada la propuesta que plantea el órgano de cuenca para ejecutar el proyecto sobre el Barranc de la Saleta, y seguir con la tramitación del proyecto, que daría paso a la licitación de las obras.

Desafección de expropiaciones

En este sentido, la CHJ advierte que en el caso de no desbloquarse la situación actual devolverá a la Generalitat su proyecto redactado en 2006 «para que se ejecute ese tramo del encauzamiento (entre Xirivella y el Turia) de la manera que considere más oportuna», pero alerta de que «esta actuación no está declarada de interés general del Estado y por tanto su ejecución no corresponde a este organismo», es decir, que no lo sufragará. Por tanto, recuerda la CHJ que si el proyecto de conselleria no va a discurrir por los terrenos que se expropiaron en su día, se iniciará los trámites para su desafección y devolverlos a su uso original.

