Compromís denuncia las "trabas" para organizar actos en espacios municipales de Godella

El grupo municipal Compromís per Godella ha denunciado el "bloqueo" por parte del ayuntamiento para ceder locales municipales para que las asociaciones de la localidad, así como las formaciones políticas, puedan organizar sus propios actos. Según ha explicado la concejala de la formación valencianista, Rosa Pardo, el uso de este tipo de instalaciones siempre ha estado a disposición del tejido asociativo de la ciudad "pero desde hace varios meses el ayuntamiento nos cancela los permisos alegando que ese día van a ir a limpiar o que justo a esa hora no hay conserje y no se puede utilizar".

La formación valencianista considera que estos argumentos son "excusas absolutamente peregrinas" que están provocando el malestar de asociaciones y formaciones "a los que se nos está negando por ser un grupo político". A este respecto, reivindican que "antes había una conciencia de dejar los locales para que podamos impulsar nuestras actividades, pero ahora nos dicen que no se pueden comprometer al no saber la programación del recinto".

Piden alternativas

Como ejemplo, Pardo señala el evento para recaudar fondos a favor del pueblo palestino: "Estuvimos meses peregrinando hasta dar con el día y la hora a la que al ayuntamiento le vino bien cedernos el espacio". Menos suerte han tenido para el acto que iban a organizar el próximo día 11 de julio ya que, según denuncian, "nos acaban de denegar la cesión del espacio que habíamos solicitado para hacer el acto y las actividades que estaban dirigidas a vecinos de todos los públicos donde queríamos abordas del panorama que atraviesa Europa, no solo a nivel político, sino de derechos sociales, de calidad democrática o del futuro de la Unión Europea".

Así, lamentan la falta de alternativas por parte del consistorio para facilitar que las asociaciones puedan disfrutar de estos espacios ya que "no es tan difícil ver la disponibilidad de estos locales": "Antes, si lo pedías y no se podía te ofrecían un espacio alternativo. Ahora directamente tienes que pedir un local concreto y ver si hay suerte", asegura la concejala valencianista, que matiza que si no se puede acceder a un local "pues que nos ofrezcan otro, porque si no se puede ese en concreto nos conformamos con cualquier otro. El problema es que ellos lo pintan como que es mala suerte y una coincidencia".

El alcalde desmiente las acusaciones

Por su parte, desde el Ayuntamiento de Godella desmienten las acusaciones de Compromís y aseguran que los espacios municipales están a disposición de asociaciones y formaciones, eso sí, "siempre y cuando se soliciten dentro de los horarios establecidos". Así lo ha afirmado el alcalde, José María Musoles, quien subraya que todas las solicitudes que están recibiendo "se están atendiendo, y las que no, es porque se quieren realizar fuera de estos horarios".

A este respecto, el primer edil asegura que desde el consistorio "hemos informado a todos los portavoces de cuál es el horario disponible para poder organizar actividades en instalaciones municipales" porque "tenemos que adecuarnos a los horarios del ayuntamiento y del personal para no tener que pagar horas extra". Así, Musoles insiste en el compromiso de la corporación local de ceder los espacios "a cualquier asociación o grupo político que lo solicite dentro de estos horarios".