La piscina Parc Vedat de Torrent aplaza su apertura por problemas técnicos

La Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Torrent ha informado de que, debido a problemas técnicos, la Piscina Parc Vedat, que tenía previsto abrir sus puertas el martes 2 de julio, sufrirá un retraso en su apertura.

Desde la Concejalía de Deportes en colaboración con la Fundación Deportiva Municipal, se ha puesto en marcha un dispositivo especial para agilizar al máximo las gestiones oportunas y se prevé que la instalación esté en funcionamiento el día 10 de este mismo mes.

El concejal pide disculpas

Tal y como ha explicado el Concejal de Deportes, Guillermo Alonso del Real, "somos conscientes de que este retraso puede suponer un contratiempo para los usuarios de la piscina, y por ello queremos, por un lado, pedirles disculpas por las molestias que les hemos ocasionado y, por otro, agradecerles su paciencia y comprensión". Asimismo, ha señalado que "se están agilizando todos los procesos para que la piscina esté en funcionamiento lo antes posible".

El Ayuntamiento de Torrent está trabajando para minimizar el impacto de este retraso y recuerda a los usuarios y usuarias de la Piscina Parc Vedat, que pueden seguir toda la información relativa a su apertura a través de la página web de www.fdmtorrent.com y de sus redes sociales.

Hace a penas unas semanas, este diario publicó que el ayuntamiento de Torrent todavía no tenía fecha para abrir la piscina del Vedat a las puertas del verano. Si bien el concejal aseguró que sería en julio, no pudo precisar el día en que estaría en funcionamiento para los usuarios y usuarias. Pues bien, ahora se ha hecho público que ese día no será mañana sino, previsiblemente, el miércoles de la semana que viene.