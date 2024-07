"Fuck Gays": Nuevo ataque homófobo a un local de Xirivella

Nuevo ataque homófobo en el bar 'Tot per l'Aire' de Xirivella. Y es que según han denunciado sus propietarios, el local ha sido objeto de una nueva muestra de intolerancia, esta vez a través de pintadas homófobas en la fachada del establecimiento y en una de las banderas arcoíris que ondeaban a las puertas del local las que se puede leer el mensaje "Fuck gays".

Aunque desconocen el momento exacto en el que los autores perpetraron el acto vandálico, Rober y Germi, gerentes del establecimiento, sospechan que las pintadas se pudieron realizar anoche, aprovechando que el restaurante cerraba por descanso del personal.

"No nos van a callar"

"Por la mañana vinimos a limpiar y no había nada. Ha sido esta mañana al llegar cuando nos hemos dado cuenta de que estaban las pintadas", explica Rober, que lamenta que su negocio haya vuelto a ser víctima de la intolerancia y de los intolerantes: "Esto es un suma y sigue, Otra más, lamenta al tiempo que señala que "nosotros lo único que intentamos es que esto sea un sitio de diversidad donde se pueda reunir todo el mundo independientemente de su raza o religión".

Pintadas en la badera arcoíris que ondea en el local de Xirivella. / L-EMV

Cabe recordar que los afectados ya sufrieron una agresión hace unos meses, cuando un grupo de varios hombres y mujeres les increparon en mitad del servicio al grito de "maricones de mierda". Es por ello que si bien admiten sentir "mucha rabia" ante este nuevo ataque, advierten que al mismo tiempo "esto nos da más aliento para seguir luchando". Así, lanzan un mensaje a "los cobardes" que han realizado las pintadas y les avisan que "no nos vamos a callar".

Presentarán una denuncia

Si bien desconocen quién está detrás de la autoría "porque no tenemos cámaras", los gerentes sospechan que al menos "han tenido que ser dos personas, porque la bandera del colectivo está colgada alta y ahí no llega una persona sola". Además, creen que ha actuado "con nocturnidad y de forma sibilina", por lo que los tildan de "cobardes": "Que lo hagan cuando estemos nosotros y así nos podemos defender. Pero no así, porque demuestran que además de intolerantes, son unos cobardes".

Rober y Germi explican que esta tarde presentarán una denuncia ante la policía para intentar dar con la identidad de los autores y aseguran que no van a borrar las pintadas: "Las vamos a dejar ahí para que lo vea la gente". A este respecto, lamentan que este tipo de hechos, reincidentes en su caso, "está demostrado que hay un problema y que hay un porcentaje de población en Xirivella, que espero que sea mínimo, que tiene problemas con las personas de nuestra condición sexual". Así, piden a los vándalos que recapaciten y piensen "porque el respeto no es una cuestión de género ni de identidad sexual. Todos merecemos respeto".