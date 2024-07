Miguel Chavarría: "El proyecto Vinival no acabará con la singularidad de la Patacona; será un barrio para vivir"

Se cumple el primer año de su cuarto mandato al frente del ayuntamiento. ¿Qué balance hace?

Yo creo que no se puede distinguir entre el final del mandato y el principio de otro. Nosotros llevamos cuatro mandatos y estamos intentando dar continuidad al proyecto. Creo que el balance es positivo y hemos intentado en esta ocasión, que vamos con Compromís, maridarnos bien, como los vinos.

¿Cómo es gobernar en coalición? En este mandato tienen compañero de viaje con Compromís, es algo nuevo en su trayectoria.

Bien, nos hemos cuadrado bien la distribución de tareas y el equipo de gobierno está funcionando creo que muy bien. Habría que preguntarles a ellos, pero yo creo que está yendo bien. Cada uno se está responsabilizando de lo que le toca y bueno, es que para mí un equipo es ir todos a una. Estamos funcionando bien entre nosotros y con la coordinación con los funcionarios. En el pacto quedamos que si había alguna cosa en la que no estuviéramos de acuerdo, la hablaríamos y seguiríamos adelante. Tenemos ganas de solucionar los problemas de Alboraia.

¿Se acostumbra uno a ser alcalde?

Siempre hay cosas que crees que están pendientes y te gustaría hacer. Acostumbrarse a ser alcalde…no sé, pero si hablamos de ir por la calle y que la señora María o el tío Pepe del barrio te paren y te pregunten es agradable. Es bonito saber que la gente siente la cercanía de pedirte o explicarte las cosas que pasan en el pueblo, te acostumbras, es tu forma de vivir. Yo hablaba con la gente antes de ser alcalde, así que serlo es como una continuidad de la vida., de mi forma de vivir.

¿Cuáles son los objetivos o prioridades que afrontáis estos cuatro años en Alboraia?

Mira, la semana pasada abrimos la piscina de verano, la hemos ampliado con parking y sombra. Es uno de los proyectos que hemos culminado. Ahora estamos pendientes de abordar una peatonalización desde la calle Tavernes Blanques. Esta vía es la que necesita una remodelación, pero hemos de esperar porque debajo hay una acequia y los colectores han de ser dobles. Paralelamente, queremos desviar las acequias que pasan por el pueblo para evitar inundaciones cuando vienen las lluvias. Y eso se ha de hacer de manera coordinada. Eso y la remodelación de la plaza del pueblo son dos proyectos de mandato.

Esta semana han empezado las obras del nuevo IES de la Patacona, un proyecto muy esperado.

Sí. Es un proyecto a 18 meses. El constructor se ha comprometido a ejecutar la obra en 18 meses y hemos conseguido encontrar la empresa apropiada y que cumpla. Estamos contentísimos porque es un proyecto de que llevábamos mucho tiempo detrás y aunque se han ido complicando algunas cosas, al fin vemos la luz. Se enmarca en el Pla Edificant y el nuevo edificio permitirá que la ESO y Bachiller se trasladen y el actual se quede toda la oferta de FP, lo que permitirá ampliar las líneas y ciclos. Íbamos detrás de incorporar una especialidad agrícola o agroalimentaria y creo que lo conseguiremos.

Otro proyecto que se iniciará en breve es el PAI de la Ronda Nord.

Sí, es un proyecto que está pendiente desde antes de que yo fuese alcalde y que quiere redondear el final del mapa del pueblo. Es el vector de comunicación del pueblo con la huerta y acaba de redondear los últimos solares del casco urbano.

Ahora que hablamos de vivienda. ¿Existe un problema de escasez de vivienda que hace que suban más los precios en Alboraia?

Pasa que hay poco terreno público si hablamos de vivienda VPO, pero terreno privado está lanzado. En este momento hay siete obras de pisos en el pueblo y no sé si me quedo corto. A parte del PAI estamos dando licencias en distintos puntos. Calle Benimaclet, Peris Aragó, Paseo Aragón, calle Divino Maestro, Doctor Angélico…ahí hay solares que se están poniendo en marcha. El problema es que las viviendas en Alboraia libres son pocas y eso hace que sean más caras. Además, en barrios como la Patacona tenemos pendiente el proyecto Vinival, del que seguro me vas a preguntar.

Con el PAI de la Ronda Nord y el futuro proyecto Vinival, que pretende convertir una zona industrial en residencial, ¿se supliría la demanda de vivienda de Alboraia?

Bastante. El tema de Vinival es un tema sobre terreno privado y es un proyecto que estamos exigiéndole todo lo que marca la ley, más. Estamos en fase de informes de sostenibilidad, medioambientales, tipos de material, aparcamientos, cuantas viviendas es posible y cómo se hacen para que no sea una pared para la huerta. Están diseñando un vector de comunicación entre Patacona y la huerta que pasa entre la CV-312 y la vía del tren, un vector de comunicación que viendo la huerta hacia el mar es una continuidad, no son cuatro bloques puestos. El proyecto está siendo seguido desde Europa por especialistas en diseño de zonas urbanas. Vino gente de Oxford y Munich y estuvieron en la Universitat Politècnica de València (UPV) para ver las posibilidades de la zona, siguiendo los imperativos que marca la norma.

"La idea es que la Patacona sea más que nunca un barrio para vivir, para estar, pasear"

¿Cuál es su visión de lo que supondrá el proyecto Vinival para Alboraia?

Aquello era un solar industrial y pasará a ser una zona urbana. Este, en primer lugar, es un tema importante a tener claro y el otro es que aumentará la oferta de viviendas en el municipio y eso siempre es positivo. Pero quiero dejar claro que la singularidad de la zona no se va a perder, al revés. Tal y como está diseñado el tema de comercios de proximidad; más que una ciudad dormitorio, lo que creemos que se conseguirá será una ciudad de estar, de pasear. Plazas, paseos, zonas verdes para que la gente viva la zona. La idea es que sea más que nunca un barrio de vivir. Vivo.

¿Y el número de viviendas está acordado?

Es la empresa la que está atendiendo las sugerencias. Ponme menos que será mejor, esa es la propuesta de Compromís y lo está estudiando la empresa. Al final las viviendas serán las que hagan viable y sostenible el proyecto. La propuesta de algunos de hacer 200 viviendas es una locura. 200 viviendas a 10 millones cada una se pueden hacer, pero a precio normal no. El tema tiene que ser viable, que lo que te cueste la vivienda sea asequible para una persona que se vaya a comprar, sostenible quiere decir que con los impuestos que paguen esas personas, podamos mantener la zona. No sé si esto es políticamente correcto o no, pero tiene que ser sostenible. Ningún ayuntamiento puede gastar en una zona más que lo que aporta la zona y eso es de sentido común. Luego está la solidaridad. El que aporta más le da al que aporta menos.

¿En qué punto del trámite está Vinival?

En este momento está en la conselleria pendiente de informes. Estamos con la UPV que nos han hecho un informe que está en fase de estudio de cuál es la aportación al municipio, la dotación, que este proyecto tiene que dejar al ayuntamiento, Cuántos metros han de haber para un colegio o para sanidad. Allí tiene que haber un centro de salud y en este momento está la politécnica haciendo números en función de las perspectivas de construcción.

Y después pasará por el pleno, ¿no?

Claro, tiene que pasar la aprobación del pleno. Lo más importante es que en este momento el suelo es urbano industrial y tiene que pasar a urbano residencial. Ese cambio pasa por el pleno.

¿Y tiene buenas perspectivas de que se apruebe en el pleno? El gobierno necesita, al menos, un voto de algún partido en la oposición.

Ya te lo diré después. El tema es un tema técnico, de viabilidad, sostenibilidad y atender a todos los informes y tiene que pasar por el pleno y tener mayoría absoluta. La negociación es completamente técnica. Allí hay un proyecto con unos estudios, informes, posibilidades para el municipio que hay que definir; pero también hay perspectivas políticas y no se puede prever qué votarán otros grupos…El tema es presentar el mejor proyecto avalado por los técnicos y que los políticos decidamos que sí, que es necesario.

"A este ritmo es probable que este mandato se acabe con la deuda financiera de más 40 millones que arrastrábamos"

Qué lejos quedan aquellos tiempos en los que Alboraia quería soterrar el metro... Han reducido mucho la deuda heredada.

Hay tres deudas. La que nos encontramos en su momento es financiera que consistía en que todas las facturas que no estaban pagadas, de años anteriores al 2011, el Gobierno facilitó el pago a cambio de que paguemos la facturas. Eso suponía unos 40 millones de euros de facturas no pagadas. Cada año pagamos unos cuatro millones, a descontar de la participación de la Participación de los Impuestos del Estado (PIE). La mitad lo pagamos en la deuda. En este momento estamos entre 12 y 13 millones. A este ritmo es probable que este mandato se acabe la deuda financiera. Esta es la primera de las patas de la deuda financiera, que es la que debemos a los bancos que pagaron las facturas que el PP no pagó. Luego está la deuda que tenemos con FGV por el soterramiento del metro y luego la del PAI de Port Saplaya.

¿Qué pregunta le ha faltado?

Pues me gustaría decir que nuestro objetivo presupuestario, aparte de reducir la deuda es potenciar y priorizar los servicios sociales, la educación, el comercio local y los agricultores. Además, allá donde vemos que hay un solar intentamos hacer un parking para mejorar la vida de los vecinos y vecinas porque no hay aparcamiento. También estamos en negociaciones con la Conselleria de Sanidad para ampliar el Punto de Atención Continuada (PAC) del Racó de Sant Llorenç. La arquitecta técnica ya está haciendo el proyecto. Además, Alboraia es centro docente y acoge a médicos que vienen aquí a hacer la residencia en atención primaria.

Usted sigue como alcalde (PSPV) pero en la Generalitat Valenciana y la Diputación de Valencia han cambiado de signo político. ¿Lo ha notado Alboraia?

Sí, lo hemos notado con que nos cuesta más tener citas. En 2015 a estas alturas ya habíamos hablado con cuatro consellers y a día de hoy, después de un año de mandato no hemos podido reunirnos con ninguno. Y tenemos proyectos atrasados.

