El PP carga contra su socio Vox por el retraso en abrir la piscina de verano de Torrent

El aplazamiento de la apertura de la piscina de verano de Torrent al 10 julio provocó ayer que el Partido Popular arremetiera contra Vox, su socio de gobierno y partido que gestiona el área de Deportes, bajo el mando del teniente de alcalde Guillermo Alonso del Real.

Y es que Torrent, un municipio de más de 90.000 habitantes, con más de 70.000 de ellos en su caso urbano, no abrirá hasta el 10 de julio su piscina de verano, cuya apertura estaba prevista para este martes. Alonso del Real atribuyó el aplazamiento «a problemas técnicos», si bien parece que el principal motivo del aplazamiento está en el procedimiento administrativo de contratación de los diferentes servicios, que no ha cumplido los plazos previstos y a día de hoy parece que no están contratados o al listos para la apertura del complejo. Desde Deportes anunciaron que ya se ha puesto en marcha un dispositivo especial para agilizar al máximo las gestiones para que la instalación esté en funcionamiento el día 10.

«Somos conscientes de que este retraso puede suponer un contratiempo para los usuarios de la piscina, y por ello queremos, por un lado, pedirles disculpas por las molestias que les hemos ocasionado y, por otro, agradecerles su paciencia y comprensión», afirmaba ayer Alonso del Real. Cabe destacar que el pasado curso, la piscina abrió el 20 de junio, mientras que localidades como Paterna, Burjassot o Quart de Poblet tienen sus complejos a pleno rendimiento desde hace semanas.

Tras el anuncio del aplazamiento, con cartel en la puerta incluido, el PSOE mostró ayer su «profunda preocupación y descontento por el inexplicable retraso en la apertura de la piscina de Parc Vedat», situación que «genera gran malestar entre las y los usuarios. A esto se suma la falta de información proporcionada por el Ayuntamiento, que no ha comunicado la no apertura a través de ninguna red social oficial, por lo que un gran número de familias se ha encontrado con “la sorpresa” de una instalación cerrada con un candado y un cartel».

El Bus sí está en marcha

«La situación es aún más grave, dado que no hay ningún representante del Ayuntamiento ni del equipo de gobierno presente en la puerta de la piscina para ofrecer explicaciones a los ciudadanos», explica el portavoz del grupo municipal socialista, Andrés Campos. Además, «la línea de autobús que presta servicio a la piscina está operando con normalidad y con el cartel visible, contribuyendo a la confusión y frustración de los usuarios y usuarias», añade el socialista.

El PSOE denuncia que el gobierno de PP-Vox, focalizando de nuevo en la alcaldesa Amparo Folgado, «ha incumplido su promesa de abrir el 2 de julio. Esta situación coloca a Torrent en una posición insólita, siendo la única localidad de la comarca, y casi de todo el país, cuya piscina de verano aún permanece cerrada». Ante esta situación, el PSOE exige «explicaciones inmediatas y acciones contundentes para resolver esta situación, así como una mejor comunicación con la ciudadanía».

«Ineficiente gestión» de Vox

Por su parte, el Partido Popular asegura que «no se siente responsable de la ineficiente gestión que se está llevando a cabo en la entrada en funcionamiento de la piscina de El Vedat», al tiempo que «pide disculpas a la ciudadanía de Torrent por las molestias ocasionadas».

El PP descarga en su socio Vox y afirma que «no podemos asumir la gestión puntual de un tema que merecía la suficiente anticipación y que debía entrar en funcionamiento en junio». En este sentido, remarcan que el equipo de gobierno «está formado por dos partidos políticos, donde cada concejal tiene sus responsabilidades de gestión muy definidas» y ponen sobre la mesa que durante este año de gestión de «los 62 licitaciones publicitadas en el ayuntamiento para la gestión de distintos servicios, 54 pertecen al PP y sólo 8 de VOX».

Pese a todo, el PP asegura que el pacto de gobierno «no corre ningún peligro, y estas circunstancias sirven para pulir y mejorar el pacto», pero sí han querido insta a Vox «a asumir sus responsabilidades y gestionar correctamente sus competencias».

Por otro lado, el PP tuvo palabaras para el PSOE para «aclararles, que no entienden que dirijan su crítica a la alcaldesa Amparo Folgado, cuando es un tema muy directo del primer Teniente de Alcalde y portavoz de VOX, y les ha querido recordar que cuando surgía un problema con una de las áreas de Ciudadanos, el responsable entonces era el señor Ros», remarcaron los populares.

