Alcàsser retira el convenio de apoyo a la Comunidad Energética Local

El Ayuntamiento de Alcàsser, gobernado por el Partido Popular, ha decidido retirar su apoyo a la Comunidad Energética Local (CEL) que se había gestionado durante la pasada legislatura. Así lo ha denunciado la coalición Esquerra Unida-Podem, que aseguran que esta decisión ha generado un gran debate en el municipio ya que esta iniciativa tenía como objetivo promover el uso de energías renovables y descentralizar el sistema eléctrico local, facilitando el acceso de los vecinos que viven en fincas a las energías ecológicas solares.

Cambios en las condiciones

Desde la coalición recuerdan que en la pasada legislatura el consistorio recibió una subvención del Instituto Valenciano de Competitividad e Innovación (IVACE) para la instalación de placas fotovoltaicas en el Centro Cultural Cristóbal Soler con una potencia instalada de 34 kW con el compromiso del fomento de instalaciones de autoconsumo de energía eléctrica en régimen de comunidades de energías renovables. El antiguo consistorio, liderado entonces por el PSPV firmó un documento de cesión del 100% de la producción a la CEL como cumplimiento de las condiciones de la subvención.

Sin embargo, acusan al nuevo equipo de gobierno de haber decidido rescindir esta colaboración unilateralmente alegando que el contrato carece de validez al no haber pasado por el pleno municipal. Así, en su lugar ha aprobado realizar un concurso de dos lotes del 10% que beneficiará a personas en situación de vulnerabilidad por pobreza energética, la cual, según explican desde EU-Podem, no se ajusta con los estándares de la subvención que solicitaba la promoción de las comunidades en régimen de autoconsumo de energías renovables.

La oposición cuestiona la alternativa del ayuntamiento

Además, la coalición hace públicos otros argumentos esgrimidos por el consistorio, que defienden su decisión alegando que la cesión "está basada en amiguismos" y consideran que la nueva propuesta "es más justa y beneficiosa para los vecinos". Unos argumentos que no han convencido a los partidos progresistas del municipio, por lo que presentaron una moción en el pleno municipal para mostrar su desacuerdo con la iniciativa y mostrar su apoyo a la CEL. Con todo, finalmente no prosperó ya que el Partido Popular cuenta con mayoría absoluta en la corporación local.

Asimismo, la propuesta del Ayuntamiento de Alcàsser tampoco ha convencido a la Comunidad Energética de Alcàsser, que cuestionan la justificación para negarse a cumplir el acuerdo ya que, aseguran, dentro de su documento de buenas prácticas ya se consideraba la prioridad de las personas con pobreza energética.

"Se hizo ocho días antes de elecciones con gente afín al PSPV"

Por su parte, desde el Ayuntamiento de Alcàsser aseguran que "desde la llegada a la alcaldía de Alberto Primo se han mantenido constantes reuniones con la CEA para valorar y buscar alternativas que respondan a las necesidades y beneficien a todo el vecindario" y aseguran que la finalidad del consistorio "es beneficiar a todo el pueblo y no solo a unos pocos".

En este sentido, defienden que no van a seguir ejecutando "un convenio nulo en el que no está ni la firma del secretario ni presenta informes" y cuestionan su validez "porque se firmó ocho días antes de las elecciones del 26 de mayo con gente afín al partido socialista". Con todo, reivindican que la pobreza energética "es una prioridad" para el ayuntamiento "y por eso no puede basar en el orden de inscripción en la Comunidad Energética".