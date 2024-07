Popular s’escriu amb ve baixa

Sembla mentida, però, ja ha passat més d’un any dels nous governs "Vopulars"; i en els cent d’Estellés, tot sembla estar del revés. Jo, que soc un jubilat, continue sent igual de matiner que quan treballava, i em prenc el primer café del dia rodejat de persones que comencen la seua jornada laboral. Calle i escolte. La gent no parla d’allò que creuen els polítics. Tot el món va a la seua, i el que vol és que li solucionen els problemes diaris; i quan perceben que això no es fa, canvien el vot. Al cap i a la fi, tots són iguals –diuen. El món de les percepcions és molt complex. Un euro i deu cèntims que em costa el café, dona per a molt. Hui, abstret de les converses dels parroquians, he pensat en algunes coses que al llarg d’aquests mesos m’han cridat l’atenció.

La mateixa persona que aprovà amb el seu vot a les Corts, reclamar l’escó del Senat a Rita Barberà (EPD), per no ser digna de representar els valencians, la fa alcaldessa honorària, i rebateja un pont amb el seu nom. Ma mare, en aquests casos deia que, "després de morir Pasqual, li van fer un nuc al rabo". Mai en va saber dir qui era el personatge. Potser és una adaptació alaquasera d’un refrany ben conegut.

Mentre va ser una "màquina" per a guanyar eleccions, li ho van consentir tot. Però..., ai, en deixar de ser-ho. Quina hòstia et pegaren els teus, Rita. Els teus.

En nom de la llibertat, la memòria és concòrdia, i el valencià, arraconat. La llengua d’Ausiàs Marc, de Jaume Roig, de Roís de Corella, de Jordi de Sant Jordi, de Joanot Martorell, d’Isabel de Villena...; de tots aquells que els pròcers d’ací oblidaren al segle XIX, ara en nom de la llibertat serà fora de l’escola. Que més té, dir after que després, si en angles és més modern. Quanta falta fa que els nostres polítics visiten, per exemple, l’arxiu municipal de València; s’endinsen en els seus manuals de Consells, o Cartes missives, i puguen gaudir del valencià que escrivien els seus antecessors al segle XV. El gran segle valencià.

I, tornant al Cap i Casal; que em diuen dels estanys que volen fer sota els ponts del riu, per a fer fora als sense sostre? Nostra Dona Santa Maria dels folls, innocents i desemparats. Eixa és l’advocació de la geperudeta, de la qual, l’alcaldessa Català ha situat en un lloc més preeminent la seua imatge. Em sembla que té el cap cada vegada més ajupit per la vergonya que li estan fent passar els “vopulars”. Això sí, processons i misses, les que facen falta! En nom de la llibertat, només faltaria.

Sempre hi ha un soroll que ve de Madrid o de Catalunya que ho embolica tot; amb això ens entretenim, i, mentrestant ací, mirant-se el melic mentre els “vopulars” van a la seua.

Quanta raó té Salvador Fernández Calabuig quan diu que “o els valencians ens creiem que tenim una identitat pròpia, o no serem ningú”. I estaran amb mi, que la llengua és el primer signe d’identitat d’un poble. En canvi, el nostre govern “vopular”, es dedica a subvencionar empreses de Madrid per afavorir la tauromàquia, i s’oblida vergonyosament del gran poeta Vicent Andrés Estellés en l’any del seu centenari. Nyas, coca!

Ara la ve baixa de “vopulars” diu que de menors que arriben en pasteres a Canàries, "naranjas de la China". Com no ha de tindre el cap cada vegada més ajupit, nostra Dona Santa Maria dels folls, innocents i desemparats.

Però, no es preocupen, en nom de la llibertat, els veïns del Cap i Casal podran gaudir d’un acte que el govern dels rojos no va permetre. A Ciutat Vella hi haurà "toros con carretilla". Visca la cultura i la llibertat! Si en vols més, para el cabàs!

Les lleis es poden canviar, no ho obliden mai per favor. I, no, tots no són igual.

I els successors d’aquella burgesia que va abandonar el valencià i la nostra cultura, que diuen? Doncs, res; callen, i quan obrin la boca ho fan per a lloar les polítiques actuals. Això sí, en castellà, "para que lo entiendan todos". Els diners mai fan pudor!

I que fan els que van perdre? Doncs, aquells que podien, no han pogut; els més purs, purificant-se; Ximo Puig, a París, i els d’ara situant peons.

Ara t’agarraré, cagó!