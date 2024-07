La apertura de Costco en Paterna ya tiene fecha

¿Qué es y qué vende Costco?

Costco es el segundo mayor operador comercial del mundo, por detrás de Walmart, según el ranking de Global Powers of Retailing. Le sigue en la lista Amazon, el dominador del comercio electrónico que, precisamente, cuenta también con un centro logístico en Paterna. Pero Costco no es un cadena al uso. En sus lineales se encuentra desde alimentación a productos de confitería, electrodomésticos, electrónica, joyería, repuestos para vehículos, audiovisual, belleza, mobiliario, audifonía etc., es decir, un gran almacén multiproducto, un hipermercado con casi de todo. Diferentes categorías de producto pero pocas referencias. Incluso suele instalar una gasolinera. Además, este gigante de la distribución tiene un particular funcionamiento, bajo el régimen de club de socios (con cuota) para acceder a precios bajos, lo que lo convierte en predilecto para mayoristas aunque está abierto a todos los públicos.