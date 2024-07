La La Love You, Kiko Rivera o la Orquesta Panorama: programación completa de los conciertos de Paterna

El Ayuntamiento de Paterna ha anunciado la programación completa de los conciertos que acogerá la capital de l'Horta Nord durante el próximo mes de agosto con motivo de las Fiestas Mayores 2024. Para este año, el consistorio ha recurrido a un variado cartel de artistas que garantizarán el disfrute de las noches de los vecinos de la ciudad, así como de todos los municipios de la comarca.

Imagen de archivo de los conciertos de las Fiestas Mayores de Paterna el año pasado. / LEVANTE-EMV

De este modo, el cantante Serafín Zubiri, el grupo musical La La Love You, la banda de música valenciana Sienna, la Orquesta Panorama, la banda paternera The T-Chairs Band y el DJ Kiko Rivera se darán cita en el nuevo parking municipal de Los Naranjos que reúne un aforo de 8.000 personas.

Programación completa

El lunes 19 de agosto, a las 23.00 horas, la actuación del cantante Serafín Zubiri acompañado por la Banda Sinfónica del Centro Musical Paternense, interpretará un emotivo concierto dedicado al ilustre valenciano Nino Bravo y ofrecerán un toque a la nostra terreta.

Otro de los grandes fenómenos musicales de nuestro país, el grupo de música pop punk La La Love You nos deleitará con algunos de sus grandes éxitos Que nada nos pare y El fin del mundo, el martes 20 de agosto que arrancará a las 21.45 horas. Esa misma noche y al ritmo indie, actuará también la joven banda valenciana Sienna con canciones como Se me para el tiempo o Este no es el cielo, la banda paternera de covers The T-Chairs Band y el grupo Diagnóstico Binario.

Broche de oro

El conjunto musical gallego Orquesta Panorama amenizará la velada del jueves 22 de agosto a las 23:00 horas con sus grandes éxitos que hará vibrar a los asistentes a través de un magnífico espectáculo musical.

Por último, el viernes 23 de agosto, a las 23:00 horas, el DJ Kiko Rivera aportará un toque musical diferente al cartel de los conciertos de Paterna con un estilo electro latino con el que hará bailar al público y donde también participarán los reconocidos Djs locales Tostarrica y Rubén del Moral.