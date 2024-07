Aldaia busca terrenos privados para habilitarlos como parking

El Ayuntamiento de Aldaia está buscando alternativas para habilitar espacios de aparcamiento público en el municipio. Debido a la escasa oferta existente y a la carencia de terrenos municipales, el consistorio ha recuperado una iniciativa que se puso en marcha hace un año y ha extendido una oferta a los propietarios particulares que dispongan de parcelas o terrenos privados en desuso con la finalidad de habilitarlos temporalmente como parkings públicos y hacer frente a este problema.

Zona tensionada

Tal y como ha anunciado el consistorio en sus redes sociales, los vecinos y vecinas interesadas en ceder sus terrenos recibirán una contraprestación que se deberá determinar en cada caso. A este respecto, fuentes municipales señalan que las condiciones del acuerdo se adaptarán a cada caso en función de las características del terreno. Así, el importe que desembolsará la corporación local estará sujeto a una serie de factores entre los que destacan las dimensiones de la parcela o su ubicación.

Si bien el ayuntamiento va a estudiar todas las ofertas recibidas por los propietarios interesados, fuentes municipales explican que la prioridad son aquellos ubicados en el casco urbano "porque es una zona que está muy tensionada". Además, explican que los contratos tendrán una duración pactada entre ambas partes, existiendo una cláusula que permitirá que los titulares puedan poner fin al acuerdo "en el momento en el que los dueños los necesiten".

Beneficiar a ambas partes

"Queremos que sea un acuerdo fácil y fluido para ambas partes", subrayan desde el consistorio al tiempo que destacan que "la premisa es que los propietarios cedan suelo mientras no los vayan a utilizar". "En Aldaia -añaden- es complicado habilitar zonas de aparcamiento porque no hay terrenos disponibles. Lo que pretendemos es dar uso a aquellas parcelas que están en desuso y que la gente no utiliza y llegar a un acuerdo que beneficie a ambas partes, así como a los vecinos y vecinas".

De esta manera, las personas interesadas en formar parte de esta iniciativa deberán de cumplimentar un formulario publicado por el ayuntamiento en el que deberán de indicar sus datos personales, el solar o solares de los cuales son propietarios y las características de este, como la dirección en la que está ubicado y los metros cuadrados del terreno en cuestión.

