La Piscina Parc Vedat de Torrent abre al fin sus puertas

Por fin. La Piscina Parc Vedat de Torrent ha abierto sus puertas este miércoles, ya a mitad de julio, tras el aplazamiento anunciado el pasado dos de julio, a causa de problemas técnicos, tal como aseguró entonces el concejal de Deportes, Guillermo Alonso del Real (Vox). ha iniciado este miércoles la temporada 2024.

Desde primera hora de este miércoles, los usarios se han acercado hasta el complejo acuático para disfrutar de la piscina, en una jornada marcada por las altas temperaturas. Los más madrugadores, un grupo de menores procedente de uno de los campus de verano. El aplazamiento en la apertura les ha afectado. "Teníamos previsto venir estas tres semanas, pero ahora solo vendremos hoy. La verdad es que los niños tienen muchas ganas", admitía uno de los monitores.

Pasadas las diez, María Dolores y Ana, con dos menores, se acercaban a las puertas del recinto. Sabían del aplazamiento pero tampoco tenía claro que se abría hoy defitivamente. "Ayer estuvimos llamando por teléfono porque no se podían comprar las entradas online. A última hora finalmente cogieron el teléfono, pero no nos aseguraban que hoy estaría abierto", relata Ana. De hecho, ante la incertidumbre tenían pensado ir a la playa, pero en un último intento han comprado las entradas online. "El año pasado abrían a las diez y se hacían unas colas", recordaba. María Dolores entra en la conversación y critica que la piscina no se haya abierto hasta un diez de julio. "Ha sido un transtorno, con los crios en casa todos estos días", criticaba la mujer.

Primeros usuarios en la piscina de Torrent, esta mañana / L-EMV

Llegada desde Alginet

También les cogió por sorpresa el cambio de horario a dos mujeres con tres menores procedentes de Alginet. No sabían que la piscina ha estado cerrada hasta este miércoles. Han tenido suerte en llegar el día de la apertura. "Estuve aquí un año, la piscina está muy bien y la comida del bar, muy buena. Allí tenemos una piscina, pero es pequeña y aquí hay toboganes para que disfruten los niños", reconocía Elisabeth. "Total, en 20 minutos te vienes desde Alginet hasta aquí", afirmaba.

La piscina, ubicada en el Camino Romeral de Torrent, estará abierta al público desde este miércoles, 10 de julio, hasta el domingo 1 de septiembre de 2024. El horario de apertura será de 11:00 a 19:00 horas (19:30 horas sábados, domingos y festivos), permaneciendo cerrada los lunes. A partir de las 15:00 horas se podrá disfrutar del horario de tardes.

Servicio de autobuses

Hay diferentes tipos de entradas, para adultos y jóvenes, jubilados y pensionistas, con descuentos de grupo y en función de los horarios. Se pueden adquirir en la propia instalación o de forma online a través de la sección de trámites de la página web de la FDM. Los niños menores de 3 años tienen entrada gratuita.

Para facilitar el acceso a la Piscina Parc Vedat, se ha habilitado un servicio de autobuses que conectará el centro de la ciudad con las instalaciones. La información sobre horarios y paradas estará disponible en la página web de la FDM y en la propia piscina. Asimismo, la Piscina Parc Vedat cuenta con servicio de cafetería durante toda la temporada.