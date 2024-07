"Sería una temeridad conceder licencias sin tener el acceso norte"

Llegó a la alcaldía en 2011 y está en su cuarto mandato. Mucho camino recorrido ya

Sí, pero con la misma ilusión que el primer día, porque tenemos un gran proyecto de ciudad y de seguir mejorando Mislata día a día, así como la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas. Y eso es mi prioridad y mi objetivo, que la gente de Mislata se sienta orgullosa de vivir aquí. Nos queda mucho por hacer y tenemos un compromiso firme refrendado en las pasadas elecciones con una mayoría importante.

Pero tras trece años al frente de la alcaldía, qué retos se va marcando día a día para tener esa motivación de alcalde

Tenemos muchos retos, proyectos muy importantes, algunos de ellos reivindicaciones históricas, como la residencia de la tercera edad que la Generalitat tiene que poner en marcha cuanto antes. También el auditorio que estamos construyendo o el nuevo acceso a Mislata por la parte norte, que para nosotros es también una reivindicación importante para mejorar el tráfico en nuestra ciudad y generar una nueva vía de acceso. O la nueva pasarela que tiene que haber para que por fin, 50 años después, la ciudad se pueda unir a su polígono industrial y a su cementerio, y también a la Avenida de La Paz de Mislata.

Alcalde, secretario general del PSPV de Valencia y líder de la oposición en la Diputación. ¿Le faltarán horas?

Soy una persona muy activa y siempre estoy pensando en cómo mejorar la ciudad en la que vivimos. Y aunque es verdad que tengo mucho trabajo, lo disfruto y me dedico en cuerpo y alma en hacer que la gente se sienta orgullosa de que la política sí que es un instrumento útil para mejorar su vida, de que la política no es solo confrontación, sino que es transformación.

Ese "mucho trabajo" y "transformación", ¿Lo aplica también a nivel orgánico en el PSPV?

Es evidente que somos la única alternativa al Consell más radical. Y desde la confianza y la unidad tenemos que construir un proyecto ganador. Mi prioridad sigue siendo Mislata y también dinamizar la provincia de Valencia porque es la mejor manera de ayudar al proyecto autonómico. Un proyecto que devuelva la esperanza a quienes ven amenazadas sus libertades y sus derechos, que inspire esa confianza transversal que hoy necesitan las sociedades modernas para convivir y que desarrolle todo el potencial de nuestros jóvenes en un mundo cambiante. Quiero un partido propositivo y constructivo que interprete bien las transformaciones en curso y sea parte de las soluciones que necesitamos. Somos el partido con más alcaldías en la provincia, más de un centenar, y con trabajo y dedicación estamos poniendo las bases para ampliar esa cifra y poder recuperar también la Generalitat.

Tuvo recientemente un incidente en las redes sociales al defender la instalación de la bandera LGTBI y recibir una ola de ataques, muchos de ellos homófobos. ¿Qué sociedad tenemos?

Todo esto es consecuencia de la política de odio que se ha instaurado en nuestra sociedad, de la política del fango permanente. Siempre digo que muchas veces la política se está convirtiendo en una destructora de personas decentes, y hay muchas cosas que cambiar. Yo creo que la concordia, el diálogo, la igualdad o la libertad deben estar siempre por encima de cualquier ideología. Y esta política del odio permanente es evidente que se ha instaurado en nuestra sociedad desde que la extrema derecha está en las instituciones, y todo lo que habíamos conseguido avanzar en políticas LGTBI, de igualdad, contra la violencia de género... pues es evidente que estamos en un proceso de retroceso en derechos y libertades que no podemos permitir como sociedad y que, por supuesto, yo como alcalde no puedo tolerar. Y por tanto, creo que es momento de reivindicar todo lo que se ha hecho durante tanto tiempo por parte de muchos gobiernos progresistas, que han priorizado la justicia social y la defensa de los derechos y libertades frente a la política del odio y la política de la devaluación de los servicios públicos, que es la que está instaurando en este momento, especialmente en la Comunidad Valenciana. Y los posicionamientos de Vox son un peligro para la democracia y para la libertad de forma generalizada y por tanto, hay que combatirlos desde el municipalismo. Tenemos que hacer un muro de contención a esas políticas y en Mislata, la gente va a ser libre, va a tener capacidad para tener más derechos y por supuesto, pues no vamos a tolerar el retroceso que se está viviendo en la Comunidad Valenciana.

"Hemos implantado un nuevo plan de seguridad para que Mislata siga siendo una de las ciudades más seguras de España"

Pasemos a la parte de gestión municipal. ¿Qué pone encima de la mesa como logros de estos 12 meses?

Uno de ellos es la seguridad, donde hemos implantado un nuevo plan de seguridad para que Mislata siga siendo una de las ciudades más seguras de España, incorporando 22 nuevos policías con lo que la plantilla se va a incrementar casi un 30%. Además, se instalarán cámaras de vigilancia y de tráfico en muchas de nuestras calles, parques y plazas para garantizar la seguridad. También estamos trabajando en la innovación, con la digitalización de la propia administración para que los ciudadanos tengan a su disposición un Ayuntamiento más próximo, más cómodo y luego la participación ciudadana, que para nosotros siempre ha sido una prioridad.

Pero en redes sociales se ha alentado mucho varios actos vandálicos denunciando inseguridad en el municipio.

Mislata es una de las ciudades más seguras de España, como así nos lo comunica el Ministerio del Interior y la delegación del Gobierno. Pero queremos ser más seguros, de ahí el plan de seguridad, con el refuerzo de la plantilla, la videovigilancia, dentro del plan de Smart City, o la ampliación de nuestras dotaciones de vehículos policiales no solo sostenibles sino también de vehículos normales.

Mencionaba antes la importancia del acceso norte, una obra que vinculó a la concesión de más licencias urbanísticas en aquel sector. La Generalitat anunció la licitación de la redacción del proyecto cuyas obras no comenzarán hasta 2027. ¿Se ha reactivado la concesión de licencias para más edificios?

Ese PAI, cuando lo aprobó el PP, se condicionó a que hubiera un acceso norte. Nosotros teníamos un acuerdo con el gobierno del Botànic, que creo que hizo mucho por Mislata en materia de inversiones, para construir un vial de unos 200 metros desde Pío Baroja al Quint. Por tanto, si para garantizar la viabilidad del PAI se condicionó a ese acceso norte, hasta que no tengamos una contestación de la Generalitat fehaciente de que ese proyecto, que ahora está en redacción y que creo que hay buena voluntad de llevarlo a cabo, está en una materialización avanzada, sería una temeridad por parte del ayuntamiento seguir concediendo licencias.

"No me gustaría que Mislata alcanzara la cifra de 50.000 habitantes"

Con todos los PAIs que tiene aprobados, el reto de alcanzar los 50.000 habitantes está al alcance de la mano

No me gustaría porque Mislata es una ciudad que debería haberse organizado para no tener más de 20.000 habitantes. Pero con los planes de ordenación urbana aprobados por la etapa predemocrática y posteriormente los distintos gobiernos que hubieron, especialmente del Partido Popular que acabó con el suelo edificable de nuestra ciudad, pues lógicamente estamos en una situación que estamos al borde de tener 50.000 habitantes.

Me dijo hace un año en otra entrevista que a Mislata le había ido bien con el tándem Bielsa-Ximo Puig. ¿Cómo le va ahora con Catalá, Mompó y Mazón?

(Rie) A Mislata le ha ido muy bien con el gobierno de Ximo Puig y queremos que le vaya bien con el gobierno del PP. Evidentemente yo creo que estamos viviendo en la Comunidad Valenciana un gobierno sectario. Entre otras cosas, por ejemplo, porque nos ha eliminado el plan Edificant, y tres colegios y un instituto se van a ver perjudicados por la decisión del Gobierno valenciano. Yo soy un alcalde de consenso, de concordia, de intentar llegar a acuerdos, y creo que es lo que hay que hacer por encima de los colores políticos: intentar que las instituciones sean útiles para la ciudadanía y eso no es solo tener ideas y propuestas, sino también llegar a acuerdos. Y es lo que intentamos permanentemente. Es difícil, sí, pero insisto, con el gobierno de Ximo Puig a Mislata nunca habían llegado tantas inversiones. Ojalá que con esta Generalitat lleguen más, pero me da la sensación que con la política y la dinámica de confrontación, de sectarismo, de enfrentamiento y de estas políticas retrógradas que lo que hacen es dividir a la sociedad, difícilmente va a poderse calificar por parte de la ciudadanía de Mislata como un buen gobierno.

Uno de esos proyectos de la anterior legislatura era la residencia en los terrenos del Hospital Militar. Era un proyecto estrella y parece que se ha quedado ahí. ¿En qué situación está?

La residencia en este momento falta la conexión con Iberdrola. Está terminada y ahora es la Generalitat la que tiene que poner en marcha el servicio o decidir qué forma de gestión tiene que tener la residencia. Por tanto, la colaboración va a ser absoluta en el sentido de que nosotros queremos una residencia de la tercera edad y centro de día para Mislata y por tanto, vamos a poner todas las facilidades en cuanto tengamos entregada la residencia, que será antes de que llegue el mes de agosto. Por tanto, a partir de ahí se inicia un trámite muy importante junto con la Generalitat, para poner en marcha un servicio que necesita Mislata y que también necesita la Generalitat, que tiene que dar cobertura a muchas personas mayores que en este momento necesitan una residencia de la de la tercera edad y concretamente en Mislata.

"La movilidad en nuestra ciudad no es una prioridad porque tenemos el Metro"

Respecto a València, no sé si se plantea entablar alguna conversación con María José para tratar de recuperar la EMT

Con María José Catalá tengo una buena relación y hemos hablado muchas veces de cuestiones que afectan a ambos términos. Creo que hay buena voluntad para llegar a acuerdos. Es verdad que la movilidad en nuestra ciudad no es una prioridad porque tenemos el Metro, que es el principal medio de transporte público. Además, tenemos los autobuses que la propia Generalitat pone a disposición de la ciudadanía. Pero también pienso que no tiene sentido que el transporte público metropolitano dependa de Valencia y por tanto, tiene que haber una entidad metropolitana, como el Consell Metropolitana de l'Horta, para que aglutine los servicios que son mancomunados y que tienen muchísimos municipios, porque sería mucho mejor para todos.

¿Qué se ha quedado con ganas de decir?

Que tenemos un proyecto colectivo de ciudad que queremos seguir desarrollando, un proyecto en el que no hay exclusiones, donde la gente se siente libre, donde las políticas para las personas son una prioridad, donde la justicia social es nuestra bandera, y la defensa de los débiles frente a los poderosos. Que la gente sepa que tiene una administración que le pregunta y que le ayuda cuando lo necesita. Y esa es la Mislata que estamos construyendo.

