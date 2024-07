Conselleria adeuda 1.357.130€ a la residencia de mayores de Albal

La Conselleria de Servicios Sociales adeuda 1.357.130 euros a la residencia municipal de ancianos de Albal Antonio y Julio Muñoz Genovés desde mayo. Así lo denuncia la vicealcaldesa de AVANT Albal - Decidix, quien exige a su socio de gobierno local, el PP. que intermedie para exigir la financiación inmediata al área gobernada por su mismo partido. Algo, que según el alcalde, José Miguel Ferris ya ha realizado, poniéndose en contacto tanto con la consellera Susana Camarero, como el director general de Servicios Sociales, José Vicente Anaya.

La Residencia Municipal de Ancianos de Albal Antonio y Julio Muñoz Genovés, en la que residen un total de 48 personas, cuenta como única fuente de ingresos con la subvención nominativa que anualmente otorga la conselleria y que este año asciende a 1.357.130€. Habitualmente, la resolución, que es el primer paso para tramitar el pago, se venía comunicando a la Residencia a mitad de mayo, pero este año aún no ha llegado.

La vicealcaldesa Maria José Hernéndez en la residencia de Albal. / Avant Albal

Solicitud de una póliza

La concejala de la Residencia y vicealcaldesa, Maria Jose Hernández Ferrer, ha solicitado desde principios de año y en numerosas ocasiones, la intermediación de su socio de gobierno para conseguir el compromiso de pago por parte de la Conselleria. "La situación es insostenible y supone un riesgo presupuestario para la Residencia. Ya hemos suscrito una póliza de crédito para poder hacer frente a los pagos. Hay que tener en cuenta que estamos a mitad de julio y aún no hemos ingresado un euro. Hay que pagar la comida, luz, gas, salarios de los trabajadores. Si seguimos así, llegará un momento en el que no tendremos dinero ni para hacer frente a las facturas de la comida", asegura Hernández.

La vicealcaldesa ya había advertido que, de no solucionarse esta situación, iba a tomar las medidas que estuvieran en su mano para reclamar la deuda: "Los intereses de los mayores de nuestra residencia están en juego. Hemos hablado con cargos políticos y administrativos y todos nos expresan su comprensión y empatía, pero no nos solventan nada”. Por el momento, no han podido contactar con el Director General del Área José Vicente Anaya, también alcalde de Ayora. “Esta conselleria está funcionando peor que antes”, afirma la concejala de la Residencia.

Ferris: "Soy el primer interesado en que se solucione"

Sí que ha contactado con Anaya y también con Camarero el alcalde José Miguel Ferris. "Hablé con ellos y me confirmaron que sabían de la demora y que esperaban poder solucionarlo en la mayor brevedad posible". El primer edil popular segura que él es el primero que vela por los intereses de los ancianos de la residencia y que si finalmente no se produce el pago en breve, "no dudaré en reclamarlo oficialmente".

No es la primera vez

No es la primera vez que la conselleria se retrasa en los pagos. En 2021, con Ramón Marí del PSPV como alcalde y el Botànic al frente de la Generalitat, ya se tuvo que pedir un crédito a corto plazo de 315.000 euros para poder hacer frente a los gastos de la residencia municipal, ante el impago de la Conselleria de Políticas Inclusivas, que entonces adeudaba una subvención de 1.050.000 euros. Un dinero, que fue aprobado por pleno, y que iba destinado principalmente al pago de salarios de los trabajadores de la residencia.