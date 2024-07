Manises pone en valor su artesanía más preciada en la cabalgata de la cerámica

Este jueves 18 de julio, Manises vive una de las citas más esperadas de todo el año, la Cabalgata Internacional de la Cerámica. Este evento pone el broche final a las fiestas de la localidad, siendo ya una tradición con más de 120 años de arraigo que une a toda la población. En vísperas de la fiesta de las Santas Justas y Rufina, patronas de la ciudad y la cerámica, las calles de Manises se llenan de familias enteras que esperan recoger piezas artesanales que regalan los clavarios desde las carrozas.

Esta tradición coloca a Manises como referente en la alfarería, y visitantes de otros municipios de l'Horta aprovechan la ocasión para recolectar alguna pieza entre la multitud. Virginia y Diana acuden a la cita desde hace más de 40 años y señalaban que lo hacen «para reivindicar la tradición, pues nacimos en una casa llena de piezas de cerámica», confiesa.

Cabalgata de la cerámica de Manises. / Miguel Ángel Montesinos

Como Mari Carmen, de 76 años, que se sabe «orgullosamente manisera» y afirma que nació en un molino de barro para elaborar cerámica. La mujer reivindica que «este es un día para gente de todas partes, no solo para los valencianos» y que su casa «está llena de cerámica, todos los años me dan algo y este he venido con la intención de llevarme escuderelles».

Visitantes veteranas y primeras experiencias

El Ayuntamiento de Manises junto a miembros de la Clavaría de las Santas Justa y Rufina, reparten entre los asistentes hasta 45.000 piezas de diversos tamaños y colores. Maniseros, maniseras y visitantes acuden al desfile con todo tipo de elementos que les permitan abarcar al máximo, desde bolsas y cajas de cartón hasta carros de la compra. Maria era una de ellas. Lleva cuatro años acudieron religiosamente a la celebración y lamentó que hasta la fecha no había tenido tanta suerte porque «solo he recogido cuencos para aperitivos». Por eso, ayer, esperaba conseguir alguna pieza más contundente.

Natalie es el primer año que viene y ha conseguido llevarse bastantes macetas y algún jarrón grande que emocionada cuenta que usará para "alguna plantita de casa". En su año de debut afirma que "a la próxima vendré y traeré a mis amigas para que conozcan el evento y poder llevarnos más cosas".

Cabalgata de la cerámica de Manises, esta tarde. / Miguel Ángel Montesinos

Entre los objetos típicos repartidos desde las carrozas como las bandejas, macetas o boles, destaca el Plato de las Santas Justa y Rufina con la fecha del año grabada, en este caso el 2024. Esta es la pieza más codiciada y con la que los maniseros sueñan con conseguir. Aún así, lo que más frecuenta son las tradicionales "escuraetes", reproducciones a pequeña escala de una vajilla de uso doméstico, con la que también se divierten los más pequeños de la casa.

Itinerario del evento

El recorrido de la Cabalgata Internacional de la Cerámica 2024 comienza a las 19 horas del jueves 18 de julio en el Molí de la Llum, justo en el cruce con la plaza de Rafael Atard y la calle Pintor Pinazo. El desfile transita por la calle Masia de la Cova donde los asistentes esperan con ansia la llegada de las carrozas, la música y la celebración. Ultimando el acto, al final de la avenida Blasco Ibáñez, algunos rezagados acuden a las carrozas para agotar con las exitencias en este día en el que la artesanía y la tradición local de Manises se ponen en valor.