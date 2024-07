Alboraia reclama una acción conjunta de Generalitat, CHJ y municipios por la contaminación de las playas

El Ayuntamiento de Alboraia ha reclamado con carácter urgente una reunión con la Generalitat Valenciana y la Confederación Hidrográfica del Júcar con el resto de municipios que vierten en las acequias y en el Barranco del Carraixet. El objetivo es establecer de forma inmediata una solución conjunta que evite la contaminación constante que se sucede cada verano y que obliga a Alboraia, última parada de acequias, a cerrar sus playas e interrumpir la temporada de verano.

Playa cerrada en Alboraia. / A.A.

"Cualquier medida que tomemos no puede solucionar el problema, ya que proviene de aguas arriba y no tenemos competencias más allá de nuestro término municipal", explica la concejala de Playas. "Ya he hablado del tema con el síndico de la acequia de Rascanya. Sabemos que pasa afecta también a la acequia de Moncada y sus aguas pasan por Rocafort, por Almàssera, etc. y Alboraia recibe el agua contaminada", detalla Raquel Casares.

Subvención para desviar la acequia

En este sentido, una de las medidas que estaba tomando el Ayuntamiento de Alboraia es la tramitación de una subvención y actuación para desviar la acequia ubicada a 150 metros al norte del camping junto al inicio de La Patacona. Se trata de una de las acequias que vierten agua con un alto nivel microbiológico y una de las causas del cierre de playas.

Cierre de playas en Alboraia. / A.A.

Actualmente, por protocolo de seguridad, el cierre afecta a Port Saplaya Norte, a la playa de perros (frente a Norauto en Port Saplaya) y a la zona del camping de Peixets hacia La Patacona. Port Saplaya Sur y La Patacona están abiertas. Ya hace más de una semana del cierre, puesto que la escasez de lluvia hace más complicado que bajen los niveles de toxina.

Las banderas rojas, el servicio de Socorrismo, la Policía Local y las oficinas Tourist Info mantienen in situ la información a vecinos, vecinas y turistas con tal de garantizar su seguridad, así como todos los canales oficiales de difusión del Ayuntamiento de Alboraya.