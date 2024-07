Massanassa creará un centro de interpretación para poner en valor su marjal

El Ayuntamiento de Massanassa está trabajando en el proyecto “Marjal de Massanassa” para poner en valor, tanto los usos y costumbres, como las tradiciones y el entorno natural del término de Massanassa en relación con el Parque Natural de l’Albufera.

En particular, a través de los usos agrícolas con el cultivo del arroz, la gastronomía con la celebración del Día del Perol de Massanassa, su entorno natural con las Rutas de la Marjal de Massanassa, así como las personas y entidades vinculadas a este entorno tan característico y patrimonio de nuestra historia.

Visita del diputado de Cultura y director de L’ETNO a la Colección Etnológica Juan Comes

El diputado del Área de Cultura de la Diputación de Valencia, Paco Teruel, junto al director de L’ETNO, Joan Seguí, y equipo técnico de conservación de L’ETNO, Asunción García y Pep Aguilar, han visitado la localidad de Massanassa para visitar un elemento destacado del presente proyecto: la Colección Etnológica Juan Comes, presente actualmente en el edificio municipal C/Mayor, 15.

El alcalde de Massanassa, Paco Comes, la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Massanassa, Marta Ramón, y equipo técnico de Cultura, les han dado la bienvenida y mostrado la colección compuesta por las herramientas del campo donadas por Juan Comes. El Ayuntamiento de Massanassa quiere declararla como colección museográfica, mediante la catalogación del fondo y el análisis del estado de su conservación.

Con ello, la administración local busca que, tras el reconocimiento oficial de la colección por parte de la Generalitat Valenciana, se pueda visitar, tanto por motivos pedagógicos como culturales, y crear un centro de interpretación abierto al público que sirva como punto informativo y explicativo de los trabajos del campo de la Marjal de Massanassa, poniendo en relevancia la labor del cultivo del arroz.

Asesoramiento y acompañamiento por parte del personal técnico de L’ETNO

El personal técnico del Museo de L’ETNO (Museo Europeo del Año 2023), dependiente de la Diputación de Valencia, asesorará y acompañará en el proceso de declaración de colección museográfica a los técnicos del Servicio de Cultura y de Reforça del Ayuntamiento de Massanassa, encargados de este potencial proyecto. Todo ello, a través del asesoramiento en el inventario, catalogación y descripción de las piezas para ser expuestas. Un éxito de propuesta aceptada que solicitó el ayuntamiento con previa petición en el mes de mayo.

Marjal de Massanassa. / A.M.

“Agradezco la visita y ayuda de la Diputación de Valencia porque una vez más demuestra que trabaja para los pueblos, en este caso, por mantener la tradición viva de Massanassa. Con este proyecto hablamos de l’Alqueria de Sòria, de la Colección Etnológica Juan Comes, de las Rutas de la Marjal, de la gastronomía y el plato tan nuestro del perol, el cultivo del arroz, las aparellades, el Carro de la Murta, los bailes del Once de Massanassa, el campanar, en definitiva un conjunto de tradiciones y costumbres que debemos mantener y seguir dando a conocer para que no se pierdan”, expresa Paco Comes, alcalde de Massanassa.

Por su parte, el diputado de Cultura de la Diputación de Valencia, Paco Teruel, ha apuntado que las colecciones etnológicas “nos aportan conocimientos sobre la cultura tradicional y popular y nos acercan a los territorios y a sus gentes; su recopilación no es una tarea fácil, pero supone una valiosa labor que nos permite conocer nuestro pasado y nuestra historia”.

L’Alqueria de Sòria, patrimonio local

L’Alqueria de Sòria, edificio emblemático de la población, actual Escuela de Adultos de Massanassa desde su rehabilitación en 2012, pretende ser el espacio donde se albergue dicho centro de interpretación de la Marjal de Massanassa con presencia de la Colección Etnológica Juan Comes. Su construcción data del S. XVIII con un paisaje rodeado de campos y cultivos que definen una historia de la localidad que no quiere hacer olvidar el Ayuntamiento de Massanassa.