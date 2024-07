Popular s’escriu amb ve baixa (II)

El Molt Honorable President Mazón, va ser el primer a signar un acord amb la ultradreta. El paper que ensenyaren llavors era, com a mínim, per a morir-se de riure. Però, tot i això, han estat junts més d’un any. Ara també ha sigut el primer a cessar-los. No fora cosa que se’n tiraren arrere. Això sí, en l’acte d’acomiadament només faltava que els presents cridaren allò de «¡que se besen!, ¡que se besen!». «Amigo... llorado... reído» eixes són algunes de les expressions utilitzades pel Molt Honorable. I com no, en castellà, «para que lo entiendan todos».

L’Honorable Conseller Rovira, segons el que es desprén de les seues paraules en el traspàs de carteres, és un home sense ideologia. Perquè de la mateixa manera que diu que l’ha tret fora de l’escola, ara també ho farà en el món de la Cultura que ha passat al seu departament. El Molt honorable presumia l’altre dia que la llei de «Concòrdia», ja anava en el seu programa electoral. Com també la «libertad de elección de lengua».

En llegir el que ha dit l’Honorable Rovira, he tret de l’arxiu el seu programa electoral. Tinc el costum de guardar-los. M’he fixat en l’encapçalament i he pogut constatar que, efectivament, era el «Programa de gobierno PPCV 2023-2027». Els confesse que m’he quedat tranquil, perquè pel que diu l’Honorable Rovira, he pensat per un moment que eren les ofertes de Consum.

Efectivament, així és, Molt Honorable President Mazón, totes dues hi estan escrites negre sobre blanc; perdó, blau sobre blanc. I de cas això no és una oferta ideològica enfront de una altra? Llavors, Honorable Conseller, què va a fer vosté? Doncs, imagine que portar a terme el seu programa electoral, que no és altra cosa que la manifestació d’un «conjunt d’idees, econòmiques, polítiques o socials que configuren una determinada visió de la realitat», diu el Diccionari de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua. O, un «conjunto de ideas fundamentales que caracteriza el pensamiento de una persona, colectividad o època, de un movimiento cultural, religoso o político, etc», Com expressa el diccionari de la Real Academia Española. Això és la ideologia. Trie vosté el que vulga.

I per favor, facen ús de la seua llibertat, i parlen en valencià alguna vegada, encara que siga una de cada quatre. Per a defensar la llengua el primer que cal fer és parlar-la. Eixe idioma que volen protegir d’aquells que reconeguem la seua unitat amb la llengua dels catalans i balears, no és més que una realitat lingüística fruit d’aquells que vivien en el recentment creat Regne de València, i els que vingueren com a nous pobladors: mudèjars, aragonesos, i catalans. I de tots ells hem begut.

Ja ho deia fra Francesc Eximenis en 1383 al seu «Regiment de la cosa publica»: «...aquesta terra ha lenguatge compost de diverses lengues que li son entorn; e de cascuna a retengut ço que millor li es, e ha lexats los pus durs e los pus mal sonants vocables dels altres, he ha presos los millors. [...] Per totes aquestes coses e rahons ha volgut nostre senyor deu que, poble valencia sia poble special entre los altres de tota spanya. Car com sia vengut e exit per la major partida de catalunya, e li sia al costat, empero nos nomena poble catala. Ans per special privilegi ha propi nom: es nomena poble valencia» Si des del nord han volgut apropiar-se de «lo nostre», ha sigut pel meninfotisme de part d’una societat, la qual, amb els seus dirigents, s’han obstinat en «ofrendar nuevas glorias a España».

Per cert, encara queden uns mesos perquè puguen rectificar l’oprobi comés a la memòria de Vicent Andrés Estellés.

