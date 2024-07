Juan Ramón Adsuara: "Confío en la Justicia para el soterramiento, la propuesta de Adif no es real"

¿Tras trece años como alcalde, cómo se afronta esta nueva etapa?

Con altura de miras, no sólo pensando en el día a día, que es algo queya está en tu rutina y conoces su importancia, sino mirando qué modelo de ciudad quieres en el futuro, y para eso Europa nos ha dado una herramienta indispensable que es la Agenda Urbana.

¿Y cómo quiere que sea la Alfafar del futuro?

Los hemos decidido entre todos. No solo ha participado el equipo de gobierno, también la oposición, las asociacionesy la calle, con la realización de más de 600 encuestas. Tenemos ya un modelo de ciudad hasta 2035, que es expandirnos por la parte del polideportivo. Unir mejor lo que es el barrio Alfalares y el barrio Orba con el casco y con el polideportivo o la zona deportiva, que será el epicentro y todo aquello, ampliarlo, pero cada cosa que se amplíe, que también se mejore.

El alcalde de Alfafar, Juan Ramón Adsuara, en el interior de la Alquería del Pi. / Germán Caballero

¿Y cómo se puede mejorar?

Siempre pensando en verde, en refugios climáticos, en zonas donde estén los jóvenes con carril bici, también con sitios para pasear para los mayores... Esperamos obtener financiación europea con la ETI (estrategia Territorial Integrada), la nueva Edusi, a la que vamos a presnetar esta Agenda Urbana.

En esa ciudad verde, chirría el paso del tren, ¿confía en poder conseguir el soterramiento como alcalde? .

Confío en conseguirlo a través de la vía judicial, porque claramente se vulneran los derechos fundamentales. La propuesta de Adif que nos presentaron para el paso a nivel, es muy bonita pero no es real, por eso ya hemos contratado conjuntamente con Sedaví la realización de nuestro propio estudio para frenar esta propuesta en el Ministerio.

¿Por qué no es real?

No entendemos cómo, quitando 3.000 coches al día que pueden pasar por ahí , las calles semipeatonales de Sedaví no suban el flujo de tráfico. Y luego los ingenieros y arquitectos aseguran que el paso subterráneo no encaja con la calle Antonio Muñoz y que cogen parte del término de Valencia. Esperamos demostrar al Ministerio que esto no es real para intentar frenarlo, seguiremos por vía judicial, y sino optarems por la vía política.

¿Cuál es esa vía política?

Que los tres diputados de Compromís en Madrid se planten y voten en contra de los presupuestos generales sino incluyen el soterramiento.

¿El PP se apoya en Compromís? Eso parece dejar al PSOE como el enemigo del soterramiento...

Fui el primero que recibió a Baldoví antes de las elecciones. Le dije que tanto si ganaban ellos ocmo nosotros, nos apoyaríamos para ayudar al vecindario que sigue sufriendo el paso del tren.

Pero el aliado del soterramiento es Sedaví, gobernado por el PSPV, ¿cómo está su relación?

Hubo alguna tirantez cuando, es mi opinión, parece que se alineó con la política de partido defendida por Pilar Bernabé. Pero ahora que ha visto la cantidad de coches que pueden ir porsu núcleo urbano con la propuesta de Adif, es consciente que no pueda apoyar esa propuesta.Además, no se puede entender como el PSPV no apoye nuestra moción en Diputación porque diga que se debe incluir el tramo desde Silla, yluego en cambio abra una estación en superficie en Albal.

Juan Ramón Adsuara, alcalde de Alfafar desde 2011. / Germán Caballero

undefined

Aparte del soterramiento, uno de sus grandes objetivos era la residencia de mayores, ¿cómo va?

Las catas ya están hechas, ya se ha vallado todo el perímetro y las máquinas están preparadas para comenzar este mes de julio la urbanización de la residencia. Antes del mes de agosto, la Conselleria nos ha dicho que nos dará el visado final del edificio y en septiembre creo que las obras estaránya a pleno rendimiento.

Lo que no contempló la Generalitat fue el CEEM y el CRIS, ¿confía en que entre en los nuevos presupuestos autonómicos?

Temos ya los terrenos expropiados y les queremos dar uso. Son 6.000 metros, y estamos contemplando una colaboración público-privado para un centro de dí a y también construir unAuditorio, ambas se pueden complementar. En 2025 haremos un estudio para hacer una memoria valorada de estas opciones.

Esta parcela está en el parque comercial, ¿qué salud tiene ahora?

Hemos hecho un diagnóstico de la zona comercial que nos dice que tenemos que invertir más en directorios, en señalización y en marca para el posicionamiento de la zona comercial, y en eso vamos a trabajar.

¿Sigue queriendo convertise en la capital del mueble con el tirón de IKEA?

Pues es que esto va por rachas.De repente llegan todo empresas de mueble, luego son todas de comida rápida.... pero la verdad es que el mueble está en nuestra esencia comarcal.

¿Alguna reivindicación para terminar?

Que nos faciliten el tema burocrático a los ayuntamientos. Una residencia que tarda 24 meses en construirse nos ha costado 48 de papeleo. Desde la Diputación sí que estamos trabajando en ver cómo el Ministerio nos deja utilizar la inteligencia artificial para que estos procesos vayan mucho más ràpido. Hay empresas que quieren instalarse en Alfafar y acaban desesperadas porque necesitan el permiso de la CHJ, del Parque Natural de l’Albufera etc., alargan los tiempos y se van a otro sitio.Eso hay que solucionarlo cuanto antes.

Suscríbete para seguir leyendo