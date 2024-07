La Pobla abre sus playas tras descartarse el vertido

El Ayuntamiento de La Pobla de Farnals ha reabierto las playas de Playa Norte y Playa Pobla Marina a partir de las 11.00 horas este martes 23 de julio, tras cerrarlas ayer al mediodía tras visibilizar una gran mancha en el agua. Al no poderse descartar que la mancha no fuera a causa de algún vertido u otro producto contaminante, por precaución la Guardia Civil determinó prohibir el baño hasta analizar la composición de esa mancha.

Según los primeros análisis realizados por la Dirección General del Agua, se ha confirmado que la mancha visible en el agua está compuesta por algas naturales y no corresponde a ningún vertido contaminante, garantizando así la seguridad y la calidad del agua, por ese motivo han decidido abrir de nuevo al baño ambos arenales, una noticia que ha sido muy bien acogida por los usuarios teniendo en cuenta que hoy se espera registrar altas temperaturas.

La Pobla recupera las sillas en el mar. / A.P.

La alerta saltó al mediodía cuando el servicio de salvamento y socorrismo avistó la mancha cerca del espigón norte y contactó de inmediato con el Centro de Coordinación de Emergencias 112. Acto seguido, La Guardia Civil se trasladó rápidamente a la zona para cerrar ambas playas como medida preventiva. Incluso se llegó a aconsejar el cierre de las playas desde Sagunt a Massamagrell, puesto que las corrientes determinaban que esa mancha procedía del Norte, aunque los pueblos costeros como El Puig o Puçol descartaron cualquier tipo de vertido en sus arenales.

Las playas colindantes de Alboraia siguen cerradas

Con la apertura de las playas de la Pobla, solo se mantienen cerradas las de Alboraia que lindan con las acequias, es decir, la de la zona Norte, que también llega al término de Meliana, y la dels Peixets. De momento, desde el consistorio se apunta a que el cierre se alargará en el tiempo ya que los niveles de sustancias contaminantes siguen altos, al proceder los vertidos de las acequias que desembocan en el mar, por ello han requerido ayuda al Consell y la CHJ para poner solución.