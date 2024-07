Familias de Picassent denuncian la subida de precio en actividades deportivas para personas con discapacidad

Familias de Picassent no han acogido con agrado el anuncio del concejal de Deportes, Salvador Morató, de que el Polideportivo Municipal de Picassent aumentaría un 15% sus tasas en 2024, que se suma la rebaja del 25% en la bonificación a las familias de personas con diversidad funcional. Así al menos lo asegura, María, cuyo hijo acude todos los años a las actividades de natación adaptada, y que ha presentado una queja formal al Ayuntamiento de Picassent en la que solicita una reunión con todas las familias para abordar la situación y afirma que "no interesan porque necesitan una atención personalizada, y eso es más caro". Salva Morató, precisamente, ha querido aclarar a este diario que ese 25% era el que debía justificarse a través de los ingresos, y que al no realizarse por la mayoría, se decidió quitarlo y que aquellas personas que necesiten ayuda acudan directamente a Sevicios Sociales del ayuntamiento si tienen dificultades económicas en el pago de las tasas. "de todas formas, a las personas con diversidad funcional se le bonifica más del 80%", destaca el edil.

Agrupación de las familias

El descontento generalizado de las familias, ha llevado a presentar ante el Registro de Asociaciones una solicitud de creación de una entidad que recibirá el nombre de "Divergente". El objetivo es que estas familias tengan más voz en Picassent y "dar visibilidad y cuidado a todas sus necesidades". Además, servirá como plataforma para la "formación, gestión y creación de recursos dirigidos a la diversidad funcional". "Cuando esté creada podremos reivindicar con más voz situaciones como la del precio de las actividades adaptadas del polideportivo o exigir más espacio en los teatros y otras actividades públicas", señala María. La solicitud actualmente está tramitándose desde las administraciones competentes.

Familias denuncian el incremento de tarifas para las actividades para personas con discapacidad. / L-EMV

CCOO denuncia la privatización de algunos servicios

Por otra parte, la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO PV quiere transmitir el malestar en el colectivo de personas trabajadoras del Polideportivo Municipal de Picassent, a causa de la privatización de varias actividades deportivas, como por ejemplo el fútbol, kárate, balonmano, socorristas de la piscina de verano, así como el campus de verano que organiza el Ayuntamiento. Desde el consistorio aducen que esta decisión se debe a la obligaciónde estar federados para poder participar en las competiciones. "Es por eso que hemos aumentado la subvención a los clubes para que se encarguen ellos de las escuelas y así poder competir, ya que es obligatorio estar federado y los deportistas quieren competir".

CCOO también asegura que ste año no se han contratado conserjes para la piscina de verano. "Esta destrucción de ocupación pública tiene como consecuencia una carga de trabajo excesiva para el resto de conserjes, cosa que provoca, demoras excesivas en el acceso al recinto para las personas usuarias", señalan. El consistorio explica que a diferenica del resto del año, la piscina cubierta está cerrada y que para la de verano sólo hay una puerta de acceso, no dos, por lo tanto los dos conserjes que había se van turnando en la única puerta que hay. Además, recordamos que hemos consolidado 15 puestos de trabajo", advierten.

Desde el Ayuntamiento de Picassent recuerdan que es de los pocos municipios que mantienen municipalizado el servicio de deportes, "lo que contribuye a unesfuerzo muy importante económicamente, con más de 2,4 millones de euros anuales, y aunque entendemos que los cambios muchas veces no son bien recibidos a veces son necesarios para seguir manteniendo la calidad de los servicios prestados".

