Folgado acuerda con Maroto que dimita el próximo 1 de agosto como concejal del PP de Torrent

Ya hay fecha para el adiós de José Maroto como concejal del PP de Torrent. La alcaldesa Amparo Folgado ha llegado a un acuerdo con el 2º Teniente Alcalde de Torrent para que presente su renuncia al acta de manera oficial el próximo 1 de agosto. Ambos han acordado esta fecha para poder darle al concejal un tiempo prudencial para poder despedirse y dejar atados los asuntos pendientes en una área tan importante como la de Hacienda y Desarrollo Económico.

Está previsto que Maroto acuda al pleno de este viernes para poder despedirse, si así lo desea públicamente, de la corporación municipal, aunque de forma privada ya lo ha hecho con los portavoces de PSPV y Vox. También, según agenda, el aún concejal de Hacienda de Torrent tiene previsto oficializar dos bodas este fin de semana en la Casa de la Cultura, además de haber mostrado su deseo de participar antes de irse a algunos actos del calendario festivo la próxima semana, ya que Torrent comenzó este miércoles las fiestas de Moros y Cristianos con su pregón.

José Maroto y Amparo Folgado. / A.T.

Una vez cumplidos con los compromisos oficiales, José Maroto, ha acordado con la alcaldesa Amparo Folgado presentar su renuncia al acta este jueves 1 de agosto, por "motivos de salud", según afirmaba en un escrito presentado a la primera edila donde manifestaba su intención de dejar el cargo. Una vez presentada de forma oficial la dimisión, Folgado llamará a la siguiente en la lista, Adelina González Borrull, para que ocupe el acta y bajo el beneplácito de Carlos Mazón y Vicent Mompó empezará trabajar en la restructuración del gobierno torrentino.

Precisamente su socio de gobierno, Vox, a través de su portavoz y primer teniente alcalde, Guillermo Alonso del Real, asegura que "lamentamos el adiós de una persona tan importante, que se ha desvivido por dar el mejor servicio a sus concejales. Será una baja muy difícil de suplir, pero debe cuidar de su salud, yo ya le dije que rezaría por él como me pidió".

Para el de Vox, la dimisión no significa una crisis de gobierno: "Los trapos sucios del PP se lavan en casa y no se ha visto nada desde fuera. Sí que es verdad que en cuanto a la capcidad de gestión del gobierno se va a notar porque perdemos a una persona muy fuerte que tiene dos áreas claves y esa transición va a costar impactar el golpe", explica Guillermo Alonso del Real.

"Folgado no sabe capitanear este barco"

Mucho más duro se ha mostrado en sus palabras el portavoz del PSPV en la oposición, Andrés Campos, que considera la marcha de José Maroto como un fracaso de la gestión de Amparo Folgado al frente del gobierno. "Es un gesto más de la debilidad de Amparo Folgado, una muestra clara de que no está sabiendo capitanear este barco no solo por la marcha de su segundo teniente alcalde, sino por la crisis con sus socios de gobierno, con acusaciones entre el PP y Vox en cuestiones tan importantes como la piscina".

Campos, que ya conocía la marcha de Maroto, "al que le deseamos lo mejor a nivel personal y le agradecemos el trabajo que ha hecho en la ciudad", considera que esta baja "es muy significativa, desde el punto de vista de gestión, ya que lleva un área tan importante como Hacienda y es difícil de suplir. Si se van eslabones fuertes del equipo, está claro que el gobierno va a tener más carencias".

La dimisión del concejal más los cruces de acusaciones entre socios de gobierno es para Campos "un mal síntoma para la ciudad. Queríamos hacer una oposición responsable y leal pero es imposible, porque vemos que la ciudad está cada vez en peor situación. Ya no son capaces de seguir con la inercia del gobierno anterior, que al principio les permitía tapar las vergüenzas con proyectos heredados y con la situación económica estable que dejamos el PSPV ".