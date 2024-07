Moros y cristianos de Torrent: La fiesta de la fraternidad

En 1797 el escritor, jurista y político ilustrado español Gaspar Melchor de Jovellanos escribió un ensayo breve que tituló ‘Oración sobre la necesidad de unir el estudio de la literatura al de las ciencias’. En un momento de la reflexión dice lo siguiente: “Si algo sobre la tierra merece el nombre de felicidad es aquella interna satisfacción, aquel íntimo sentimiento moral que resulta del empleo de nuestras facultades en la indagación de la verdad y en la práctica de la virtud”.

En los tiempos que corren estas palabras nos suenan lejanas, inalcanzables porque hoy todo es víctima de la inmediatez y de la prisa. La verdad depende de quien la diga, si pertenece a un grupo de presión u otro. Ya no hablemos de la virtud en un mundo con 56 conflictos armados en activo donde sólo conocemos media docena de ellos, Ucrania y Palestina, cómo no, y los demás los ignoramos en el mapa y en nuestro interior cada vez más apático sobre lo que pasa más allá de nuestras narices. Mientras no nos toque, nosotros, a vivir.

Sin embargo, en un mundo como este, aunque nos pese, y que no sirva de justificación, muchas cosas de las que pasan van más allá de nuestros conocimientos y dominios y aquellas personas que hemos tenido la suerte de no vivir entre conflictos y guerras tenemos que hacer a diario un homenaje a la vida y a las personas que nos rodean, intentando hacer el bien, que los demás se sientan a gusto con nuestra presencia, abrazar, amar y servir sin límite para llevar a cabo aquello que Jovellanos señala como una vida feliz y virtuosa.

Moros y Cristianos de Torrent | Búscate en la Gran Entrada / Fotos: Fernando Bustamante

Aunque suene utópico, dicha felicidad, la vida plena la podemos encontrar en ciertos destellos en las fiestas. Desde tiempos remotos el ser humano ha encontrado en las celebraciones los momentos para saborear las realidades sencillas de la vida que están en la relación con los demás. Si me lo permiten, la fiesta de "Moros i cristians" de Torrent, añadan ustedes las suyas, son un torpedo en la línea de flotación del mal rollo, los partidismos, las miserias, dimes y diretes. Hoy con el pregó se inicia una semana donde la felicidad, la virtud, la amistad, el servicio, la ayuda, la admiración, la alegría, la escucha, el encuentro y la sinceridad palpitan al mismo tiempo y se insertan en el corazón de las calles de Torrent. Estas fiestas, como todas las demás, deberían ser la razón de que otra humanidad es posible. ¿Tan difícil es comprender la terapia que es abrazarse y quererse? ¿Tan difícil resulta darnos cuenta que sin los demás, sin su presencia estamos cortados por la mitad? ¿Tan difícil es caer en la cuenta de lo extraordinario que es decirse un "Te vuic o Quines ganes de vore’t després d’un any?"

No he venido hoy a hablar de la fiesta que hoy comienza en Torrrent. Vengan y disfrútenla. Caigamos en la cuenta de la suerte que tenemos de celebrar las cosas en paz, entre las personas que admiramos y queremos. Un pequeño milagro que nos tiene que ayudar a vivir de una forma diferente, a que nos consideremos hermanos, germans i germanes. La fiesta de la fraternidad, la festa de la pau.