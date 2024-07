"El Polígono III situará a Moncada como punto estratégico entre los puertos de Sagunt y València"

Primer año de mandato tras las elecciones de 2023. ¿Qué balance hace de este primer año?

Estamos desarrollando las políticas que acordamos en el programa de gobierno del PSPV y cumpliendo con los acuerdos con nuestros socios de gobierno. En general, lo más positivo e importante es el equipo humano que hemos conformado tanto políticos como trabajadores municipales que damos respuestas día a día a la ciudadanía de todas las cuestiones que son relevantes.

Hace un año que volvió a levantar la vara de mando, pero en esta ocasión, en coalición. ¿Cómo está siendo la convivencia tras dos legislaturas en minoría?

Yo creo que está siendo muy positivo para ambas formaciones. Hay que tener en cuenta que cuando estás en la oposición las cosas parecen más sencillas, todo parece más fácil; pero cuando entras a gobernar un ayuntamiento como Moncada, que es un ayuntamiento fuerte, potente, te das cuenta de que las cosas no son tan fáciles. Eso nos ha venido muy bien y yo personalmente estoy muy satisfecha con el pacto.

¿Le influye de alguna manera saber que en el cuarto año del mandato ya no será alcaldesa? Lo será Álvaro Gonzalvo, ahora vicealcalde (Compromís)

No, de ninguna manera.

Hace pocas semanas que inauguraron el Museo de la Fábrica de la Seda. Una reivindicación que se remonta a varios años atrás, ¿Qué aporta este museo a Moncada?

El Museo de la Seda es una tarea colectiva con la que llevábamos más de nueve años. Ha sido un trabajo de muchísima gente que nos ha llevado a esta etapa que nos encontramos ahora, la de abrir un espacio que rinde homenaje a todas las mujeres trabajadoras de Moncada que han depositado durante décadas y generaciones el alma en los telares de Moncada. Y eso está ahí y se nota. Es una victoria poder haber abierto este museo. Ahora empieza una segunda etapa para conseguir poner Moncada dentro del circuito turístico que es en lo que nos vamos a empeñar a partir de ahora para poder ir a Fitur y demostrar todo el potencial patrimonial que tiene nuestra ciudad.

¿Por qué decidieron cambiar el enfoque del museo para contar más la historia de las personas que allí trabajaban y no tanto la de la fábrica en sí misma?

El año 2017 fue cuando empezamos a realizar todo el trabajo y vimos en el ámbito de inventario toda la riqueza que tenía, pero más allá de eso buscábamos conseguir abrir un museo vivo. Por un lado, creíamos imprescindible que las personas que trabajan allí y que generan tanto arte que lo siguieran haciendo y hacer un museo para poder conocer cómo trabajaba la gente, creando esa riqueza que tenemos en la seda. Por ese motivo creíamos en la importancia de la fase industrial.

Amparo Orts, durante la entrevista con Levante-EMV. / Germán Caballero

Eso habrá tenido un impacto en la ciudadanía que lo visita, ¿no? Mucha gente tendrá historia familiar ligada a esa fábrica.

Sí, prácticamente todas las familias de Moncada han tenido una mujer (o un hombre, pero mayoritariamente han sido mujeres) trabajando en la fábrica y ese recuerdo les quedan y quieren ir a visitar la zona donde trabajaban sus antepasados.

¿Qué supone empezar el polígono III de Moncada tras veinte años paralizado?

La verdad es que el anuncio de la multinacional Edwards Lifesciences ha sido para Moncada una noticia importantísima. Lo que supondrá para nosotros será la creación de unos 1.600 puestos de trabajo en origen. Estamos hablando de una inversión de unos 317 millones de euros en la zona lo que supondrá que el parque empresarial de Moncada sea un hub y a partir de ahí entendemos que inspirará a que nuevas empresas vengan, y situar Moncada en ese sitio geográficamente tan importante, entre el puerto de Sagunt y el puerto de València, que quedaba por urbanizar y que estuvo bloqueado durante 20 años. Ahora por fin vamos a darle vida y vamos a darle respuesta. Es la noticia de la legislatura.

Hablemos de Vivienda. Se van a construir 140 pisos, ¿son suficientes para satisfacer la demanda de vivienda en Moncada? Tienen la particularidad de acoger una universidad, lo que diversifica la demanda, entiendo.

Moncada cuenta con esa singularidad del campus universitario, lo que nos ha provocado un mercado residencial estudiantil elevado al que hay que dar solución. Por un lado, tenemos las tres residencias, que se inaugurarán además en un tiempo récord, yo creo que en 2025 tendremos las tres residencias inauguradas con cerca de 800 habitaciones y después están estas 140 viviendas. Las residencias ayudarán a destensionar el mercado a nivel estudiantil y posteriormente la construcción por parte de una promotora de las 140 viviendas que es la promoción más grande desde hace 20 años. Hacia 20 años que no construíamos vivienda y esto es una buena noticia que una promotora confíe en la construcción en Moncada. Es un primer paso para que los jóvenes de la ciudad puedan emanciparse y puedan comprar su vivienda propia.

Amparo Orts, durante la entrevista con Levante-EMV en el ayuntamiento. / Germán Caballero

Además, están en trámites para adherirse al Plan Vive.

Sí, acordamos por pleno la adhesión y ahora desde la oficina técnica se trabaja en el convenio que tenemos que firmar a través de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) con la Generalitat Valenciana para llegar a un acuerdo y dar más soluciones.

¿Hay solares previstos para la construcción de viviendas?

Tenemos varios solares que podrían estar a disposición, pero queremos ser muy firmes en exigirle a la Generalitat Valenciana que esas 54 viviendas de protección oficial que en el año 2022 ya adquirió con una inversión de más de 4 millones de euros para dar solución habitacional a las familias más vulnerables, que solo tienen que hacer una inversión para rehabilitarlas podrían estar disponibles en un tiempo breve. Tienen licencia, está la estructura, solo sería inversión en acabados y podrían sacarlas a la venta. Vamos a ser firmes y pedir que rehabiliten esas viviendas que ya las tiene en propiedad y den solución a las familias de Moncada.

¿En qué fase se encuentra el proyecto del nuevo auditorio?

Ese es el gran proyecto de legislatura. Tenemos presupuestada la redacción del proyecto y estamos en esa fase previa en la que hemos creado una comisión de trabajo con el conservatorio de música y las dos sociedades musicales para que el auditorio sea una realidad adaptada a las necesidades y requisitos del siglo XXI. Trabajaremos para a lo largo de la legislatura tenerlo por lo menos avanzado. Necesitaremos mucho presupuesto y si tenemos que pedir ayuda a la conselleria iremos.

El anterior mandato dieron pasos para construir un nuevo IES, pues el actual, Tierno Galván, dobla su capacidad de alumnado. ¿Cómo sigue ese proceso?

Tenemos dos proyectos con los que vamos a ser muy firmes y a exigir a la Generalitat Valenciana que esos acuerdos que se aprobaron en el anterior gobierno del Botànic: el IES y la construcción del centro de especialidades que acogerá a pacientes no solo de Moncada sino también de municipios como Nàquera, Bétera o Alfara del Patriarca. Queremos que se cumplan y se lleven adelante. Necesitamos que en 2025 se incorporen en el presupuesto las partidas para construir el IES y el centro. Son cuestiones que no afectan únicamente a Moncada. Vamos a estar muy vigilantes. Corresponde al Consell llevarlos a cabo y es una meta que tenemos fijada.

Amparo Orts, durante la entrevista con Levante-EMV. / Germán Caballero

En el caso del IES, ¿en qué programa se enmarcaba y en qué fase está?

El instituto Tierno Galván duplica la capacidad de estudiantes que tiene, conseguimos un acuerdo para rehabilitar el existente y ampliarlo en aquellas cuestiones necesarias para acoger a todos los grados que tienen. Por otro lado, estaba la cesión de la parcela de cerca de 9.000 metros cuadrados que Educación había aceptado como válida para construir un nuevo IES con módulos y cursos diferentes al del existente, pero iba a acoger a una cantidad de estudiantes importante, no solo de Moncada sino de los alrededor. Es cierto que teníamos ya dotación presupuestaria para rehabilitar, pero no teníamos cedidas las competencias dentro del Plan Edificant. Sin las competencias no podíamos iniciar el proceso.Ahí nos quedamos. En el nuevo IES peor aún porque cedimos la parcela y aunque la conselleria ha dado el visto bueno al terreno no tenemos ni dotación presupuestaria ni cedidas las competencias.

Respecto al centro de especialidades, acordaron ampliar las instalaciones, ¿Cómo está el tema?

El centro de salud se amplió durante el Botànic con 700.000 euros de inversión. Nos dotaron de cuatro especialidades que ya se están dando, pero necesitamos el centro de especialidades en paralelo en una parcela colindante al centro actual y que cedimos en su momento. Tenemos el acuerdo plenario, la cesión...y ahora en la actualidad, estamos modificando usos de la parcela para que puedan dotarla presupuestariamente y hacer la inversión que es muy necesaria para la comarca. Burjassot está saturado y es el momento de mejorar los recursos en Moncada.

¿Cuáles diría que son los proyectos que priorizan para este mandato?

Nosotros combinamos dos cuestiones. Veníamos de dos legislaturas donde estábamos haciendo un trabajo económico puro y duro. Encontramos un ayuntamiento profundamente endeudado, cerca de 20 millones de euros que parecía imposible de sanear, pero al séptimo año de gobierno conseguimos la deuda cero de lo que nos sentimos orgullosos. Hemos hecho un trabajo económico muy grande para conseguir estar en el momento en el que nos encontramos. Tenemos un remanente de tesorería de 13 millones de euros. Hemos conseguido hacer un trabajo con prudencia y cautela para ir consiguiendo recaudar fondos para a día de hoy en esta legislatura poder dedicarnos a invertir en Moncada y que se note. Por un lado, tenemos trabajos de mantenimiento como el alumbrado, el plan de asfaltado, el mantenimiento de jardines y renovación de parques infantiles. Y después tenemos el trabajo de fondo importante con el auditorio y el trabajo que hacemos con las áreas empresariales con la constitución de las EGM en los tres polígonos para dotar el municipio del nivel de excelencia que piden nuestros empresarios.

¿Cómo quiere que sea la Moncada que deje?

Una ciudad amable, sostenible, con parques, jardines y zonas verdes. Moncada es una ciudad muy cómoda para ir caminando y en ese sentido estamos peatonalizando zonas para promover el transporte a pie para que las personas sean las protagonistas. Es el modelo que queremos y es el que por fin, tras tantos años saneando las arcas municipales, vamos a impulsar.

