Paiporta reprueba y pide la dimisión del edil de Vox por atacar a los inmigrantes

El pleno del Ayuntamiento de Paiporta ha aprobado una moción presentada de urgencia conjuntamente por PSPV, Compromís y PP para reprobar y pedir la dimisión del concejal de Vox en la oposición, Daniel Furió, que publicó este miércoles un post en la red X donde pedía aplicar «plomo» a los inmigrantes ilegales. Además, los tres partidos denunciarán a la fiscalía las declaraciones como delito de ocio por incitar a la violencia.

El pleno de Paiporta. / Germán Caballero

La moción fue defendida por Vicent Císcar de PSPV, Pep Val de Compromís y Chelo Lisarde del PP en unas intervenciones en las que han destacado que este tipo de actitudes son "reincidentes" en el concejal de Vox y son totalmente "inaceptables" y "vergonzosas". Asimismo, Císcar le ha recordado que una concejala del PSPV ya le denunció a la Guardia Civil por utilizar fotos de una menor sin tener consentimiento.

Císcar aseguró que plenos anteriores ya le advirtieron que "no toleraríamos esos insultos y declaraciones de odio" y que ese tipo de discursos "no encajan en una democracia ni en la libertad de expresión".

"No hay forma de digerir sus palabras"

Por su parte, Chelo Lisarde fue clara: "No hay forma de digerir esas palabras ni justificar que se lance a nadie a disparar contra una persona". Por su parte, Pep Val apuntó que todos han alzado la voz ante el tuit de Furió porqe "no podemos ser cómplices del fascismo ni callarnos y por eso alzamos la voz".

Tras las tres intervenciones, llegó el punto del concejal reprobado Daniel Furió, de Vox. "Ante esta mocion pido disculpas pero hay que reconocer que la izquierda tiene una mente peligrosa y psicópata".

El concejal muestra una noticia de un menor no acompañado. / Germán Caballero

"No es mi culpa que malinterpreten mis palabras"

Así empezó su intervención el concejal, para continuar diciendo que "no es mi culpa que hayan interpetado las palabras. Retiré el tuit porque he visto el peligro que mostráis (refiriéndose a la izquierda) al manipular un mensaje. No queremos hacer un efecto llamada en la inmigración, sino que los inmigrantes estén en sus países y no dando voz a mafias y ONG que son cómplices de la invasión inmigratoria".

El concejal de Vox reprobado y al que piden dimitir en Paiporta. / Germán Caballero

Sus palabras provocaron reproches del público y gritos de "vergüenza", al tiempo que obligaron a la alcaldesa, Maribel Albalat, a llamarle al orden varias veces tras enumerar diferentes titulares que atribuían delincuencia a inmigrantes.