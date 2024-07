El adiós de José Maroto en Torrent: "Nos es un problema de carga de trabajo, he toreado en peores plazas"

Entre aplausos y sin poder contener la emoción, así se ha despedido del pleno José Maroto que el próximo 1 de julio presentará la renuncia al acta de concejal de Hacienda y Desarrollo Económico, además de segundo teniente alcalde y portavoz del PP .

Ha sido al finalizar el pleno extraordinario este viernes por la mañana, cuando la alcaldesa se ha dirigido al edil, para agradecerle públicamente su año frente al cargo. "Nos has dado mucho a todos y te deseamos lo mejor", señalaba la alcaldesa, quien seguidamente le invitaba a hablar.

Aplausos en el pleno de Torrent en agradecimiento al año de servicio de José Maroto. / A.T.

Visiblemente emocionado, Maroto, que aún no se había pronunciado desde que Levante-EMV publicase su intención de marcharse, reveló que fue en una revisión médica realizada a los trabajadores del consistorio cuando se le detectó una dolencia cardiaca, "que junto a una tensión descontrolada, fue lo que hizo que decidiera, con todo el dolor de mi corazón, retirarme".

Maroto afirma que la primera en conocer el diagnóstico después de su mujer fue la alcaldesa Amparo Folgado,y lamentó que la noticia hubiera salido en prensa, "me dolió que mis familiares se enteraran así".

El concejal aseguró que el único motivo de dejar el cargo es por problemas de salud, no por la presión recibida en su puesto en el consistorio. "No es problema de carga de trabajo, esto es un paseo en barca, he toreado en plazas peores, pero la mente no va con el corazón, pensamos que tenemos 30 o 40 años y la edad del corazón es otra", confesó.

"Me llevo una maleta de sonrisas"

José Maroto aseguró ya con la voz entrecortada por la emoción que tras un año en el gobierno local de Torrent, "me llevo una maleta de muy buena gente y buenos funcionarios y sobre todo de muchas sonrisas, lo importante es el reconocimiento que me llevo aquí de todos vosotros, lo demás no me importa, es secundario", señalaba, y tras recordar todo el cariño de la gente recibido en la calle -"me costó dos horas llegar desde la Torre hasta el ayuntamiento de la cantidad de gente que me paró"-, dio las gracias a todos y se despidió entre los aplausos de todos sus compañeros de la corporación municipal.

Restructuración del gobierno

Pese a que José Maroto se despidió ayer del pleno, no será hasta el 1 de agosto cuando presente oficialmente su dimisión ya que tiene aún algunos compromisos oficiales. Una vez presentada, la alcaldesa Amparo Folgado, llamará a la siguiente en la lista Adelina González Borrull, para comunicarle si quiere formar parte del gobierno local. Habrá que esperar para saber si González Borrull se queda con la misma cartera que Maroto, o si en cambio Folgado decide reestructurar las área se entre sus concejales. En cuanto a la segunda tenencia de alcaldía -la primera la tiene el edil de Vox Guillermo Alonso del Real-, lo lógico es que ésta pasara al hasta ahora tercer teniente alcalde, José Francisco Gozalbo Llacer.

