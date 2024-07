"Estar al lado de la gigafactoría nos afectará, pero estamos preparados"

Segundo mandato al frente de la alcaldía de Puçol mucho más tranquilo, nada que ver con el cuatripartito anterior...

Más tranquilo sobre todo a la hora de gestionar. Ahora puedes hacer un proyecto y sacarlo adelante. Era muy frustrante tener que negociarlo todo, hasta poner un aire acondicionado en un edificio público, no era normal.

Y uno de esos grandes proyectos era la externalización del servicio de limpieza.

Uno de mis grandes caballos de batalla, por fin lo vamos a llevar a licitación. No es que esté a favor de la privatización, es que ahora teníamos un problema muy grande. Cuando algún trabajador se ponía enfermo esa área se quedaba sin limpiar hasta que encontrara sustituto, porque no hay gente en bolsa disponible. La mayoría de ayuntamientos, también del PSPV, lo tienen externalizado y funciona bien.

Paz Carceller. / Daniel Tortajada

Lo que sí mantiene mancomunado es la recogida de basuras, aunque con más problemas de los esperados...

Vamos a replantearnos muchas cosas cuando acabe este contrato. Acaba de empezar y vamos a darles un poquito de confianza. No se han cambiado los contenedores todavía, están yendo muy lentos, hasta el punto de que estuve hablando con el Presidente de la Mancomunitat de l’Horta Nord para tomar alguna medida, no es normal firmar en febrero y estar aún sin contenedores.

Unión de los núcleos urbanos

Otro de sus caballos de batalla era mejorar la conexión con las urbanizaciones.

Actualmente la conexión entre dichas urbanizaciones y el casco urbano se realiza principalmente a través del Camí de Mangraners y solo permite la circulación de vehículos y con unas condiciones de seguridad vial mejorables. Por eso ya hemos hablado con Generalitat para la construcción de una rotonda, aunque aún quedan muchos pasos que dar porque hay muchas administraciones implicadas. Una financia, la Diputación y otra autoriza, el Consell. Y luego está el tema de los deslindes, de Tráfico, de la ampliación del bypass....

Y otro tema es el deseo de Monasterios de segregarse de Sagunt y pertenecer entera a Puçol, ¿se hará?

El Ayuntamiento de Sagunt no quiere, y yo lo entiendo. Como diputada me he tenido que inhibir por ser parte interesada de firmar un documento que tiene que aprobar la dirección general de Administración Local y que yo creo que lo hará a favor de Sagunt y no de los vecinos que quieren segregarse. Al final utilizan nuestros servicios como el bus, y están más cerca de nosotros mentalmente que de Sagunt, pero estos es un tema que se deberían poner de acuerdo entre ellos y creo que no se ha gestionado bien.

Paz Carceller. / Daniel Tortajada

Aunque de comarcas diferentes, la proximidad os aboca a mantener relaciones con Sagunt, ¿la llegada de la gigafactoría cómo cree que va a afectar a Puçol?

Yo espero que afecte positivamente, por el incremento de la población, y por lo tanto necesitaremos incrementar servicios, plazas escolares...pero yo creo que estamos preparados.

También significará más empleo..

Sí, eso esperamos, aunque es verdad que contamos con una de las tasas de desempleo menores de la comarca. Tenemos un polígono pequeño, pero de grandes empresas que no para de crecer. Dentro de poco anunciaremos la llegada de otra muy grande, que aún no puedo adelantar el nombre, pero nuestra salud empresarial ahora mismo es buena. Eso no quiere decir que la recuperación económica ya se haya conseguido, sigue habiendo mucha diferencia entre la economía familiar y la macroeconomía empresarial, pero yo siempre peleo para que las nuevas empresas contraten a gente de aquí.

¿Contáis con las 28 viviendas de Gespul, ya está el tema judicial resuelto?

Sí, por fin ya está todo en orden. Hemos tenido que modificarla ordenanza para que esto no vuelva a pasar, y llevar tanto un control de la adjudicación como del cobro. Algunas viviendas se las han quedado en alquiler los inquilinos que han demostrado estar en situación de vulnerabilidad, y ahora hay tres que hemos invertido 160.000 euros para rehabilitarlas y ya en breve saldrán a adjudicación. Y tenemos previsto reformar otras dos, porque estaban en muy mal estado.

Otro de los avances de esta legislatura es la Casa de la Dona, ¿para cuándo su inauguración?

La obra está muy adelantada. Ahora hay que hacer alguna modificación porque no estaba pensada inicialmente para la Casa de la Dona, sino para el museo etnológico. Ahora se va a hacer un mix, se va a habilitar también una zona para exponer las piezas. Lo importante también es que hemos recuperado patrimonio. En una época se decidió tirar todo. Aquí estaba el Palacio arzobispal, estaba el Jardín Botánico, ahora solo queda un trozo de muralla.

¿Otro objetivo de esta legislatura es ampliar las instalaciones deportivas con la cesión del antiguo campo de fútbol?

Ha sido una mutación demanial realizada en tiempo récord, la verdad es que se lo agradecí personalmente a la directora general de Patrimonio Cultural. Nos dio tiempo a mejorar los accesos y la seguridad, y ya pudimos celebrar allí los últimos festejos taurinos. Y ahora queremos que la gente decida qué hacer en esas instalaciones, sacaremos una encuesta popular en breve. También queremos optar a los nuevos fondos europeos, los antes Edusi, todo lo que podamos conseguir para financiar mejoras, lo pelearemos.

Para acabar una reivindicación, ¿para cuándo el bis a Rafelbunyol?

Ya hemos tenido una reunión tanto con ATMV como con el Ayuntamiento de Rafelbunyol, quedan algunos flecos por determinar, sobre todo económicos, pero nos hemos emplazadodo a otra cita en septiembre porque significaría conectar con la estación de metro y la de cercanías, y eso es bueno para todos.

