Quart de Poblet prohíbe los pisos turísticos de manera indefinida

El Ayuntamiento de Quart de Poblet aprobó ayer en pleno municipal la propuesta presentada por el equipo de gobierno de modificar una serie de normas urbanísticas de su Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) con el objetivo de favorecer el acceso a la vivienda.

Entre las principales medidas adoptadas en esta modificación destaca la prohibición de los pisos turísticos en el municipio, una medida que en la práctica supone que a partir de hoy ya no se concederán nuevas licencias. Así con todo, todas aquellas licencias que se encontraban en tramitación no se verán afectadas por esta medida y podrán obtenerse, eso sí, siempre y cuando se cumplan los requisitos.

Veto definitivo

De esta manera Quart de Poblet se suma a otros municipios que han adoptado esta medida, aunque en el caso del municipio dirigido por Cristina Mora destaca por dos hechos particulares. El primero de ellos es el consenso político para vetar los apartamentos en régimen de explotación hotelera, es decir, los pisos turísticos. Y es que la propuesta fue aprobada por unanimidad tras recibir los votos a favor de todos los grupos políticos.

Por otra parte, a diferencia de otros municipios donde se han decantado por aplicar una moratoria en la concesión de las licencias haciendo que la restricción sea temporal, la intención del equipo de gobierno de Quart de Poblet es que la prohibición a los pisos turísticos sea definitiva una vez se cumplan todos los plazos. De esta manera, la flota de viviendas de uso turístico no se podría ampliar de cara al futuro evitando así que este fenómeno que está afectando de manera negativa a muchas ciudades del país pueda extrapolarse al municipio, teniendo en cuenta su proximidad y su buena conexión con el cap i casal.

Construcción de viviendas en el PAI del Molí de l'Animeta de Quart. / Miguel Angel Montesinos

Evitar la gentrificación

A este respecto, desde el consistorio señalan que si bien el número de apartamentos turísticos de Quart es escaso, existe el temor a que la moratoria de las licencias en València pueda afectar al municipio teniendo en cuenta que el área metropolitana se ha convertido en un foco de atracción de este tipo de negocio. Así, se pretende evitar que se reproduzcan los problemas que ya están afectando a muchos puntos del país donde, debido a la proliferación de pisos turísticos, la flota de viviendas destinadas a larga estancia ha caído bajo mínimos mientras que las que quedan disponibles han disparado su precio, exigiendo pagos inasumibles para la población y, en consecuencia, expulsando a los vecinos y vecinas de núcleos históricos.

Tras recibir luz verde de la corporación municipal, la alcaldesa Mora ha reivindicado la puesta en marcha de esta medida: "Uno de mis compromisos cuando me presenté a la alcaldía fue hacer todo lo posible para que la vivienda no sea un lujo al alcance de muy pocos. Aunque la mayoría de las medidas que se pueden adoptar traspasan nuestras competencias, sí que hay cosas que se pueden hacer y las estoy haciendo. No tenemos que olvidar que la vivienda es un derecho de todos y de todas".