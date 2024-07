"Menos mal que he salido con tiempo, porque no sabía nada"

Las líneas de Renfe Cercanías C-1 y C-2 han sido sustituidas este miércoles por 220 autobuses entre las estaciones València-Benifaió y València-Sollana por las obras de Adif para la renovación de enclavamientos en estos tramos. Los trenes que normalmente salen de la Estació del Nord, hoy han tenido su estación de origen en la estación de Joaquín Sorolla y mediante un transporte alternativo por carretera con motivo de los trabajos en el edificio Nord.

Este cambio de ruta y transporte coincide con el último día de julio y la "operación salida" de cara al inicio del mes de agosto, cuando muchas familias vuelven de sus semanas de descanso para retomar la rutina del trabajo, y otras salen para empezarlas. Entre maletas, colas y preguntas a unos y otros, "¿este es el que va a Cullera?", la estación Joaquín Sorolla se ha llenado de personas que buscaban qué autpbús tenían que coger.

Desde bien entrada la mañana, trabajadoras y trabajadores de Adif indicaban a los usuarios a qué autobús tenían que subir. Hasta 10 autocares esperaban en fila para salir a sus destinos en el día en el que las líneas C1 y C2 están cortadas de 5 de la mañana a 12 del medio día por obras en las vías. “Viajeros a Cullera y, por favor”, “Silla ahí, por favor” indicaban los operarios poco después de las nueve de la mañana. “Perdona, luego donde nos dejan?”, preguntaba una señora.

Desconocimiento de los viajeros

Dina aguardaba en la cola de Cullera para ir a trabajar. “Menos mal que he salido media hora antes porque no sabía nada. He ido a la estación y me han dicho que viniera aquí, pero por lo menos no esperaremos mucho”, explicaba.

No tan tranquila se mostraba Mari Carmen: "a mi me han fastidiado. Quería llegar a las nueve y Dios sabe cuándo llegaré ahora”.

"Alfafar, Catarroja, esta línea”, continuaba una trabajadora. En la cola aguardaban Àlex y Valeria, que vienen de Castelló y van a casa de un amigo. “Es la primera va vez que vamos allí, así que nos es indiferente coger un bus o un tren, hemos ido preguntando y aquí estamos. Por lo menos está bien preparado” explicaban.

Cada pocos minutos salían autobuses y entraban nuevos. Operarios informaban que nuevos autocares marchaban cada 15 minutos. Las colas no llegaban a ser largas pues los viajeros se iban colocando en sus transportes. Eso si, el trajín de gente era constante. “Benifaió, Algemesí, por aquí por favor”, continuaban indicando las trabajadoras.

Cola de usuarios del tren esperando el autobús alternativo. / Germán Caballero

Mariana acababa de llegar de Madrid y se dirigía a Gandia. En la estación le habían indicado que tenía que coger el autobús. “Mi idea era coger un tren que me habían indicado pero mira, a esperar, mientras no llegue muy tarde”, señala a este diario. Tras saber lo que tardaba en bus cambiaba de opinión: “Es un disparate. No sé si me vale más rentar un coche y en una hora estoy allí”.

María Eugenia esperaba tras ella. “Vengo de Utiel, he bajado en Sant Isidre, he cogido un autobús a la estación del Norte y allí me han dicho que venga aquí para ir a Gandia. Podían avisar en la estación sino no hubiera hecho tanto lío. Que mareo”, se quejaba.

Las líneas de Renfe Cercanías C-1 y C-2 han sido sustituidas este miércoles por 220 autobuses / Germán Caballero

"Les he visto un poco despistados"

Una de las viajeras que iba a ver a su amiga a Algemesí, la primera vez que cogía este tren, confiesa: "Les he visto un poco despistados, primero me han dicho que cogiera el de Sollana e hiciera transbordo, luego que cogiera el de Benifaió y al final otro chico me ha dicho que había uno directo". Alessandra va a Xàtiva y señala que le han atendido "bastante bien". Ahora, solo espera no tener que esperar más de una hora.

La alternativa para los usuarios de la línea C-1, ha sido un autobús lanzadera entre Valencia Joaquín Sorolla y las estaciones de Sollana, Sueca, Cullera y Gandía, u otro que hiciese parada en todas las estaciones intermedias de la línea, que incluyen las estaciones del l'Horta Sud, Alfafar-Benetússer, MassanassaCatarroja y Silla.

En el caso de la Línea C-2, también se ha puesto un servicio directo entre Joaquín Sorolla y las estaciones de Benifaió/Almussafes, Algemesí, Alzira y Xátiva, y otro con parada en las estaciones de l'Horta Sud.