Una qüestió de metges al Vedat

El Vedat de Torrent va ser considerat històricament, segons el criteris mèdics d’aleshores, com a un lloc saludable on passar convalescències per les seues bones condicions ambientals. De fet, va albergar diversos recintes sanitaris com va ser el cas del Sanatori del Pare Jofré per a tuberculosos, aproximadament entre 1926 i 1950, i l’Hospital d’Aviació que es va ubicar, entre altres, a Vil·la Eloïna durant la Guerra Civil (1936-1939).

Però, a més a més, ha sigut un indret on a les primeres dècades del segle XX van promoure les seues residències d’estiueig persones de formació mèdica com va ser el cas de José Soler Burgos (c. 1895-1988), metge especialitzat en malalties de la pell, Vicente Fé Castell (1875-1945), que també va ser als anys trenta, director i propietari de l’actual Levante-EMV, o Vicente Oliete Balader (c. 1886-1943), especialista en Ortopèdia.

A més, es conta que Fé Castell i Oliete varen ser amics i veïns, ja que els seus xalets es trobaven pròxims entre si. Les residències d’estiueig d’aquests tres rellevants personatges varen ser edificades entre els anys deu i trenta del segle passat i s’ubicaren no massa lluny de la Torreta del telègraf òptic (1848). Aquesta zona era considerada com a privilegiada, perquè des d’allí es podien gaudir també d’interessants vistes del paisatge de la comarca i de la Ciutat de València.

Part Oest del barri de la Concepció al voltant dels anys trenta del segle XX. / Col·lecció Família Oliete-Sanz

En el cas del doctor Oliete Balader, casat amb Maria Benimeli amb la que va tindre cinc fills, ell va iniciar la promoció de set habitatges per a la seua família amb posterioritat a l’any 1911, moment en el qual va començar a exercir la Medicina i, per tant, va poder obtindre els recursos suficients per a la seua execució.

Aquestes construccions es caracteritzaven originalment per ser de planta baixa, reduïdes dimensions i formes cúbiques i estar dissenyades de manera que s’integraven perfectament en el seu entorn per la seua limitada volumetria.

A més a més, dos de les cases del costat Oest també comptaven amb un soterrani obert a l’exterior, de forma que es generava una plataforma en altura al mateix nivell, que compartien cinc de les edificacions i permetien a la vegada la seua adaptació a les irregularitats del terreny. D’aquesta manera es va conformar inicialment el conegut com a Barri Oliete, rodejat de pins, el qual a partir dels anys quaranta va comptar amb un camí, del mateix nom, amb accés directe a l’Avinguda Sant Llorenç.

A mitjan segle XX aquest barri passaria a denominar-se de la Concepció, al qual van continuar estiuejant membres d’aquesta llarga nissaga de metges de prestigi, com el seu fill Vicente Oliete Benimeli (1913-1974). Actualment, alguns dels seus descendents encara mantenen la propietat de dos d’aquestes construccions en un bon estat de conservació, encara que les altres cinc han patit reformes o han desaparegut en les darreres dècades, pel que aquest conjunt ha perdut, en part, la seua imatge original.

Volem agrair la col·laboració de l’investigador Vicente Puig Mora i el testimoni del net del doctor Oliete Balader, Javier Oliete Sanz (1943), per a la confecció d’aquest article.

