Los sindicatos de bomberos se oponen a que la nueva central del consorcio esté en Beniparrell

Los sindicatos UGT, Intersindical, CGT, CSIF y CCOO con representanción en el Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia (CPBV) se han unido para oponerse al anuncio de traslado de la central a una nave en Beniparrell, tal como comunicó hace unas semanas el presidente del ente provincial y diputado de Bomberos, Avelino Mascarell. "Dejamos constancia de nuestra discrepancia y oposición a dicha propuesta de trasladar la nueva sede de bomberos de la de Camino de Moncada y Calle Avellanas a esta ubicación, en el polígono industrial de Beniparrel", explican en un escrito.

Accesibilidad y densidad de tráfico en emergencias

¿Las razones? Los sindicatos creen que reubicar las oficinas centrales "es un perjuicio tanto para el personal que presta sus servicios en las centrales como para la ciudadanía que debe tener accesible cualquier consulta" porque el lugar no es accesible, tal como apuntan.

"No existen medios de transporte público para llegar a esta probable nueva sede, por no hablar de complicar la conciliación familiar", señalan. En el escrito, al que ha tenido acceso este diario, nombran "los atascos permanentes" que se producen en la V-30 y V-31 y cómo eso afectará a la actuación en situaciones de emergencias.

Por otra parte, también muestran su preocupación porque se trata de "una zona inundable" y el edificio "no cumple con las exigencias de un sistema de protección sísmica, como deben tener las instalaciones dedicados a las emergencias", lamentan.

"Burjassot tenía consenso y no daba la espalda a la ciudadanía"

Los sindicatos critican que la nueva central en Burjassot que descarta ahora la diputación (allí se hará otra sede, pero no la principal) tenía el "consenso de todo el colectivo de trabajadores y no daba la espalda al ciudadano" y esta nueva ubicación no y cuestionan el cambio, que aseguran "costará más dinero en indemnizaciones, pues el otro proyecto ya estaba adjudicado". Cuestionan también la fórmula empleada para la compra del edificio y piden una reunión con el diputado Mascarell para tratar de paralizar esta adquisición.

"Le pedimos que reconsidere esta decisión y le tendemos la mano para encontrar otro camino que permita abordar la cuestión de un modo abierto y colaborativo", concluye el comunicado de los cinco sindicatos con representación en el consorcio.