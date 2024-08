Cierran la piscina de Alaquàs por la presencia de heces en plena ola de calor

Una nueva muestra de incivismo va a dejar a los vecinos de Alaquàs sin poder ir a la piscina este primer día de agosto. Y es que según ha informado el ayuntamiento a través de sus redes sociales, el recinto permanecerá cerrado durante todo el día debido a "un incidente higiénico-sanitario".

Si bien no especifican el motivo concreto que ha obligado al cierre de la instalación, todo apunta a que una vez más una de las personas usuarias hizo sus necesidades en interior de la piscina, por lo que, siguiendo con los protocolos sanitarios establecidos, no se podrá utilizar hasta que no se pueda garantizar el perfecto estado, la calidad y la seguridad del agua. Así, durante toda la jornada de hoy el recinto permanecerá cerrado, aunque desde el consistorio señalan que la piscina infantil dará servicio con normalidad.

La medida llega con la provincia de Valencia sumida en una tercera ola de calor, por lo que los vecinos y vecinas de este municipio de l'Horta Sud deberán optar por trasladarse a las piscinas municipales de otras localidades de la comarca para darse un chapuzón y aliviar el calor sofocante que se espera para esta jornada.

Segundo cierre en 15 días

Cabe destacar que no es la primera vez que el recinto se ve obligado a cerrar sus puertas por este motivo este verano. De hecho, hace unas semanas el ayuntamiento lamentó y condenó en un comunicado los actos vandálicos que tuvieron lugar la noche del 17 de julio en la piscina, lo que obligó al cierre durante la jornada siguiente.

"El Ayuntamiento de Alaquàs lamenta que esta actitud incívica perjudique al resto de la población y a las personas usuarias que hoy no podrán hacer uso de la piscina pública. Del mismo modo, pide la colaboración ciudadana de los usuarios y usuarias para denunciar cualquier comportamiento incívico que perjudique a todos y todas", expresaba entonces el ayuntamiento en un comunicado emitido a través de sus redes sociales.