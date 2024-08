L’esforç comú de festers i festeres impulsen les festes de Massalfassar

Massalfassar torna a vestir-se de gala per a celebrar les seues festes patronals, que es prologaran fins al 12 d’agost i que comboia no sols a les distintes comissions festeres, sinó a tot el teixit associatiu del poble de l’Horta Nord.

Higinio Yuste, alcalde de Massalfassar. / ED

L’alcalde de Massalfassar, Higinio Yuste, desitja que enguany «siguen unes festes inoblidables». El també regidor de Festes recorda el protagonisme de la Societat Musical de Massalfassar per a commemorar el seu 25 aniversari: «És una socie-tat que és part fonamental a les nostres festes per tal de traure la música al carrer i que junt amb l’escola de música es dediquen a ensenyar el llenguatge musical i la tècnica instrumental. Fem este reconeixement a totes les persones que han passat per ella al llarg d’estos anys».Yuste ha volgut agrair a festeres i festers de les diferents comissions «la seua dedicació, implicació i voluntat per tal de fer possible que Massalfassar en estos dies es transforme en el centre neuràlgic de la concòrdia, l’amistat i la familiaritat gràcies a tot el que envolta pertànyer a un poble que viu les seues festes en tanta in-tensitat com a Massalfassar».

Festers dels desamparats de Massalfassar. / ED

Les festes de Massalfassar, que comencen l’1 d’agost amb un vibrant xupinazo de benvinguda a la plaça de l’Església, estan plenes d’activitats diverses i tradicionals. El primer dia inclou un concert de l’Associació de Dolçainers i Tabaleters «El Xarquet» i una nit d’albaes amb el grup de «Cant Valencià del Puig de Santa Maria», que re-corren els carrers del poble cantant a les diverses comissions de festers. El 2 d’agost, la jornada es destaca per un parc aquàtic amb festa de l’espuma i la presentació de les Filles de Maria, amb un acte especial de recollida i repartiment de ciris i estampes per tot el poble.

Festers de Sant Joan de Massalfassar. / ED

Al llarg de la setmana, les festes continuen amb una gran varietat d’activitats, com el gran concert de la Societat Musical de Massalfassar el 4 d’agost en commemoració del seu 25é aniversari i una animada cavalcada de disfresses el 6 d’agost. El 8 d’agost, la celebració en honor a la Immaculada Concepció inclou una gran mascletà i un espectacular castell de focs artificials, mentre que el 10 d’agost la festivitat en honor a Sant Llorenç Màrtir culmina amb un musical de «Los 80’s». Finalment, el 12 d’agost tanca les festes amb la tradicional Nit de Paelles, seguit de música i un bingo, marcant l’últim dia d’una celebració intensa i variada.

Festers del Santíssim Crist de Massalfassar. / ED