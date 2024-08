"Adif me asegura que los trenes pasarán por Albal este 2024"

Qué has ido lo peor y lo mejor de este primer año como alcalde de Albal.

Lo más difícil es poder empezar a hacer rodar el engranaje que había después de 20 años. Desde luego, la burocracia y la administración por la parte interna creo que es la parte más difícil. Lo más fácil, desde luego, y más agradable es la acogida de la gente. La gente ha valorado ese cambio de atención, que tenga siempre el despacho abierto.

¿Y gobernar con dos partidos más -Avant y Vox- está siendo fácil?

Al final cada uno tiene su manera de hacer las cosas. Existe cierto debate interno y hay temas en los que estamos menos de acuerdo con Avnat y Vox, pero yo creo que el diálogo ha sido la tónica general en en todo el año y hemos tenido desde luego entendimiento en prácticamente todos los campos.

Elalcalde de Albal en su despacho. / J.M. López

Sorprende el número de dimisiones de concejales de este primer año.

En el PSPV es normal que al no estar en el gobierno haya cambiado la perspectiva que tenían y es lógico. En el caso de Vox y PP han sido dos mujeres que no podían conciliar, lamentablemente, con sus trabajos y los cuidados familiares.

Algo que usted mismo está ahora viviendo con la llegada de su primera hija.

Pues sí, ahora duermo menos e intento compaginar mis tareas en el ayuntamiento con las de mi hogar.

Hablemos del proyecto estrella, la esperada estación, ¿se abrirá ya?

Hemos estado teniendo una serie de problemas durante meses con Adif, porque ya lo dije también en el Pleno, las comisiones de Adif parecían el día de la Marmota. Ahora ya parece que la parte del nivel freático está subsanada, y aunque sigo siendo reacio a dar fechas de apertura, me han informado que en 2024 la estación será una realidad en Albal.

José Miguel Ferris, alcalde de Albal (PP). / J.M. López

¿Y la zona exterior con el parking también está acabada?

Ya está prácticamente acabado. Además, tengo un agradecimiento especial con la consellera Salomé Pradas, porque hubo una pequeña paralización por parte del Ministerio hace unas semanas, pero en una semana pudimos solventarlo. Gracias desde luego a los técnicos de aquí del Ayuntamiento de Albal y también de Conselleria porque han trabajado muy duro.

¿Entonces qué queda para que paren ya en Albal los Cercanías?

Minucias. Que Adif nos ponga la fecha exacta, asigne personal y ponga los horarios. Aunque vamos a pelear porque no solo pare una línea de Cercanías como estaba en convenio, sino que lo hagan la C1 y la C2 como en Alfafar oCatarroja.

¿Y el Centro de Salud, ya hay fecha de las obras?

Mantuvimos una reunión con Sanidad después de acometer la cesión de terrenos, porque aunque se hicieran la foto hace años, los terrenos aún no estaban cedido a la Generalitat, y esperamos que en septiembre salga a licitación para comenzar con el proyecto, y que ya el año que viene se incluya una partida importante en los presupuestos del Consell.

El nuevo IES era otra de la s grandes obras previstas por el Botànic, ¿está en marcha?

No está, pero con el esfuerzo que estamos haciendo todos estará. Tampoco me atrevo a a dar unos plazos, pero el problema que había con el Instituto era un sobrecoste al final con el tema de la Formación Profesional de mecánica. Aumentaba mucho el coste inicial de lo que era el proyecto y ahora hay que ver con Conselleria como abaratarlo, pero no me gusta informar de algo que aún no está como si fuera inmediato a golpe de titular como se hacía antes. Yo hasta que n tenga las cosas por escrito...

¿Lo que sí estará seguro este año es la Casa del Padre Ferris?

Ya está terminada la primera fase y ha quedado muy bien. Hemos ganado una muy buena zona de ocio y actividades. Lo que queda por decidid es que uso le vamos a dar y ya poner horarios de visitas.

La estación de Albal está a la espera de ser inaugurada. / L-EMV

Otro de los objetivo que se puso al coger la vara de mando es revitalizar la zona de San Carlos en la Florida.

Hemos modificado el proyecto de la Plaza Fontilles porque no veíamos adecuado el que estaba. Vamos a abrir el parque y crear una zona de juegos accesible y crear un espacio diáfano en medio para la celebración de actos.

Otra zona que parece estar en pleno crecimiento es la industrial.

Hemos pedido subvenciones al Ivace para mejorar los polígonos, porque no están a la altura de los colindantes de Alfafar, Catarroja o Massanassa pero queremos que lo estén. Es verdad que están viniendo nuevas empresas pero hay que seguir mejorando.

Y entre esas mejoras está acabar con los vertederos ilegales, ¿cómo va es a lucha?

Ya hemos sancionado a algunos tras ser detectados con las cámara que subimos, y también esperamos aumentar la vigilancia policial con la incorporación de nuevos agentes porque nuestros mandos estaban en una situación de interinidad que ya hemos conseguido cambiar.

¿Quá más cambios inmediatos quiere hacer?

Tenemos proyectado y va a salir la licitación 9.000 m de asfaltado de calles, también vamos a hacer un proyecto del campo de fútbol de Santa Ana, que está muy deteriorado. Esto también irá revertirá en el plan de en el plan de inversiones de Diputación 2024 -2027.Son un listado de obras que vamos a ir haciendo de forma continuada, poco a poco, sin hacer ruido y de forma ordenada, no con miles de obras con calles levantadas cuando vengan elecciones.

