Salir a la fresca 'con todas las de la ley'

Cómo ocupar el espacio público es algo estudiado por arquitectas y técnicas que configuran el urbanismo de las calles, los pueblos y las ciudades. Los parques, el mapa urbano y también la disposición de bancos, iglesias y plazas condicionan la vida social y cotidiana de la ciudadanía.

Sin embargo, lejos de todas estas reflexiones que determinan cómo nos relacionamos en el espacio público, la población lleva generaciones encontrando la calle como lugar de socialización y escenario del tejido de redes de comunidad alejadas del consumo. Una disposición que mujeres y hombres diseñan y que se ubican en las puertas de sus casas. Salir a la fresca es una costumbre arraigada en pueblos y barrios valencianos, pero también de toda España. Generación tras generación, las noches de verano son para plantar una silla en la acera y hacer «roglets»; comentar el día, comer pipas o pintarse las uñas.

Albuixech es uno de esos pueblos. Hace un par de meses el ayuntamiento publicó una resolución a instancia de la Policía Local para regular la ocupación de la vía pública y evitar que se cortaran las calles con mesas y sillas. Se puede salir a la fresca y de hecho, se quiere preservar, pero «se han de cumplir ciertas directrices para no obstaculizar el paso de vehículos por las calles del municipio», señalan desde el consistorio, que encontraron que se generaban problemas porque «cortaban habitualmente alguna calle para celebrar un cumpleaños y otros eventos».

Una señoras cara a un ventilador en Albuixech. / V.P.

Pero es verano y la vida está fuera. Son algo más de las siete de la tarde de un día entre semana. Cuando una camina por las calles de Albuixech, un pueblo rodeado de huerta y en el corazón de la comarca de l’Horta Nord entiende la tranquilidad. No hay más de 200 metros en el paseo hasta que una se encuentra varios grupos de mujeres charlando en la calle. Llevan sus sillas y hasta han enfocado un ventilador hacia ellas desde la puerta de un garaje.

La mayoría de las personas consultadas dicen estar de acuerdo con la nueva normativa porque «una cosa es salir a la fresca y otra invadir toda la vía», aunque hay quien señala que las calles deberían ser primero y siempre para la gente.

«Aquí te enteras de todo»

«Nos vemos por las tardes, cuando baja el sol, comentamos lo que guisamos, lo que pasa en el pueblo, aquí en la calle te enteras de todo». Marisa, Carmen, Carmen y Vicentica son los ojos de la calle La Gamba. "Así vemos a las vecinas, charramos un rato y tomamos el aire", dicen. El ritual es juntarse antes de cenar y hasta que se va el sol. «Antes éramos más, pero ahora la gente se encierra con el aire acondicionado, es que hace mucho calor», razonan y señalan a la derecha: «Pregunta por Mª Carmen la de Caixa, es ‘una dona molt sabuda».

Varias vecinas toman la fresca en una calle de Albuixech. / V.P.

Un poco más allá, en la misma calle, hay otro grupo de mujeres que comparten el tiempo y agradecen las brisas efímeras que dan una tregua al gran bochorno veraniego. Mª Carmen y su hija Begoña estrenan vacaciones. Enfrente, Encarna se pinta las uñas. De siempre se juntan allí. Pasa una vecina — «me voy para casa», dice. «¿por qué no te quedas?», le pregunta otra. «Venga, me siento un rato», contesta ella. Pasa por allí la prima, entran las hijas a un garaje enfrente y saludan. La mayoría de los grupos que salen están conformados por mujeres. Muchas son viudas y «para estar sola en casa, me vengo aquí». La compañía, la fresca y el sentirse parte y estar conectada con las vecinas son algunas razones que enumeran las señoras.

Elogian las virtudes de cada una y recuerdan cuando eran jóvenes. Amparo llega al círculo y se sienta. Recuerda que llegó a Albuixech cuando se casó. De eso hace tres décadas por lo menos. Su primer día «ya me dijeron que si quería sentarme con ellas». Desde entonces la tradición continúa.

En la plaza de la Iglesia hay un bar a rebosar de vecinos y vecinas. Un poco más allá, tocando la plaza de España las dos Marías y Rosario se abanican mientras comentan la vida del pueblo. Salen cada día desde hace años, sobre todo desde que quedaron viudas.

María, Rosario y María, toman la fresca en la puerta de una de ellas. / V.P.

Pero no solo en calles transitables por coches se agrupan las vecinas. También las peatonales son un espacio idóneo para salir a tomar la fresca. En la calle Sant Ramón hablan de lo último de la Pantoja, comentan la prensa y las noticias más recientes de la semana. La mayoría son señoras, pero la fresca es, literalmente, para todo el mundo. Pero no solo el pueblo es una comunidad. En las calles de casas bajas los vecinos y vecinas también lo son. En Sanchis Massó así lo creen. «Aquí pasamos a pedir sal, huevos o a ver cómo está la de enfrente».

Mantener el contacto con los vecinos

En la puerta de una casa hay personas de todas las edades. Una bicicleta descansa a los pies de las sillas. Niños, jóvenes, adultos, mayores. «En verano salimos todos los días y siempre hay gente. En invierno ni siquiera vemos a nuestros vecinos. Hace frío, cada uno lleva su marcha... pero en verano es el momento de vivir en la calle». Defienden la vía pública como un espacio de reunión y socialización y señalan que continúan saliendo para «no perder contacto entre nosotros» y porque sus madres y abuelas también lo hacían.

Varios vecinos de una de las calles de Albuixech toman la fresca y comparten anécdotas. / V.P.

«Algunas ya no están, pero cuando nos reunimos aquí hablamos de ellas, de cómo cuando acabábamos de cenar y nos íbamos a casa limpiaban la calle para que no quedara ni un rastro de que habíamos estado allí», rememora una de las vecinas. Salir a la fresca es el viento de Levante, pero también es juntarse, compartir y hacer una pequeña 'revolución', la de reconquistar el espacio público.

La norma El consistorio permite a la población salir a la fresca con mesas y sillas, pues "queremos preservar la tradición de pueblo", señala la alcaldesa, Marta Ruiz. Eso sí, tal como dicta la norma, tomar la fresca se puede "siempre que no comporte un corte de calle o colocación de mesas y sillas que obstaculice el paso de vehículos". Detallan, asimismo, que hay que "dejar un ancho mínimo de 2,40 metros en la calzada" y "no obstaculizar el paso de peatones por la acera, dejando un ancho mínimo de 1,50 metros para no generar molestias vecinales". El objetivo, explican desde el consistorio, es doble: "Aquí teníamos un problema porque la gente sacaba mesas y sillas para celebrar un cumpleaños o cenar varias veces a la semana y cortaba la circulación de la calle", explica la alcaldesa, Marta Ruiz. Por otra parte, dice, "somos un pueblo que sale mucho a la fresca y eso lo queremos preservar, queremos darle valor a esta costumbre pero que todo el mundo conozca sus derechos y obligaciones", apunta.

Albuixech no es el primer pueblo que regula esta tradición comunitaria. Cullera ya publicó una ordenanza en 2017 que daba prioridad a los vecinos que tomaban la fresca frente a los peatones "siempre preservando la seguridad vial", sobre todo en las vías más estrechas del casco histórico del pueblo y Andilla protegió esta práctica en 2011.