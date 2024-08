Los cómicos JAJAJERS serán los pregoneros de las fiestas de Paterna 2024

Jorge García y Alexis Martínez, conocidos desde el año 2018 como JAJAJERS, guionistas, realizadores y cómicos, serán los pregoneros de las próximas Fiestas Mayores de Paterna que arrancarán el jueves 15 de agosto.

Este dúo de humoristas, que se conocieron en la universidad estudiando la carrera de Comunicación Audiovisual y cuyas prácticas siempre las hacían juntos decantándose por el humor, serán los cómicos valencianos encargados de dar el pistoletazo de salida de las Fiestas Mayores en Honor al Santísimo Cristo de la Fe y San Vicente Ferrer que tendrán lugar desde el 15 al 26 de agosto.

Los cómicos llevan más de 20 años de experiencia delante y detrás de cámaras / A.P.

Uno de los componentes, Alexis vive en Paterna desde el año 2011 y han grabado muchos vídeos en la localidad hasta tal punto que ambos reconocen esa "conexión especial con Paterna" que les ha permitido hacer un montón de amigos en el pueblo al mismo tiempo que ambos han subrayado la ilusión de "participar en los actos festivos de un municipio con tanta historia y con gente sonriente y divertida".

Por su parte, el alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, ha destacado que "este dúo, famoso por su frase no more chorizo in the paella pondrá el toque de humor a esta cita que marca el inicio de 12 días intensos de actos festivos programados para vivir y disfrutar del Foc, la Festa y la Fe".

De este modo, los dos miembros que componen JAJAJERS son guionistas, realizadores y cómicos con casi 20 años de experiencia trabajando delante y detrás de las cámaras en Cine, TV, Internet, Radio y Publicidad.

Humor de la "terreta"

El propósito de JAJAJERS era crear formatos de humor de toda índole y han producido un sinfín de "sketches", en su mayoría virales y que se han compartido acumulando millones de reproducciones en las redes.

Asimismo, sus vídeos han aparecido en numerosos medios de comunicación que han permitido lanzarles al estrellato y han colaborado con numerosas marcas del ámbito local, provincial y nacional.

Desde hace tres años se han especializado en hacer humor en valenciano y sobre los valencianos hablando de las tradiciones, costumbres, cultura o gastronomía de la terreta, consiguiendo más de 200.000 seguidores a las redes.