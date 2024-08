Atrapados en una ocupación en Paterna

Una treintena de personas, entre ellas menores de edad y personas con problemas de salud, permanecen encerradas en el bloque de viviendas ubicado en el número 57 la calle Alicante de Paterna tras ocupar las viviendas de manera ilegal el pasado viernes. La finca se construyó en varias fases, las primeras se remontan 2012 y se pararon unos años. Ahora la última fase está concluida, a la espera de entregar las llaves a los propietarios en octubre.

Entre las personas ocupantes que se encuentran aisladas hay tres menores de edad, una menor embarazada de tres meses y una mujer con problemas de azúcar que necesita insulina. Según denuncian, las patrullas de Policía Local que escoltan desde ayer la entrada del edificio para impedir que accedan nuevos okupantes les están sometiendo a un “aislamiento inhumano” que les impide tener ningún contacto con el exterior. Una situación que ha provocado que muchos de ellos estén afrontando los primeros problemas al no tener agua ni comida.

Estos problemas se están viendo agravados desde ayer, cuando el propietario de este edificio de Viviendas de Protección Oficial ordenara el corte del suministro de luz y agua, lo que está poniendo en jaque la seguridad de los okupantes. Además, ya se han tabicado los accesos de la finca para que no puedan desplazarse por el interior del edificio.

Los servicios sanitarios han trasladado a la mujer con problemas de azúcar / AP

"Nos estamos quedando sin el agua del retrete"

“No tenemos agua ni comida”, lamenta Daniel, uno de los okupas que asegura estar bebiendo agua del retrete “porque es la única que hay, nos estamos quedando incluso sin ese agua”. El joven explica que vino el sábado con su mujer y su hijo. “Ahora me he quedado solo en la casa al ver el aislamiento al que nos están sometiendo”. Dani apunta que no ha tramitado nada con Servicios Sociales “porque nadie nos ayuda. Nos sentimos marginados”, lamenta.

Desde el Ayuntamiento de Paterna informan que la actuación policial “forma parte de un dispositivo coodinado entre Policía Local y Policía Nacional para garantizar la seguridad”. Asimismo, adelantan que el caso “ya está en manos de la Justicia”.

Al menos un arrestado

Uno de los chicos permanece detenido “porque la jueza dice que no tiene el atestado y dice que está liada con el caso de la ocupación”. Al parecer están investigando si se trata de un posible caso de pertenencia a banda organizada y todo apunta a que permanecerá detenido al menos hasta mañana. El detenido es familiar de una de los okupas, a la que “vino a traerle algo de comida”, asegura Nuria, su mujer, que indica que la Policía le ha dicho que tienen un plazo de 72 horas para cerrar el atestado. Así lo asegura la madre de dos de los okupas, que confiesa que “he hablado con mis hijos y les he pedido que desistan. Tengo mucho miedo y ellos tienen miedo a las represalias”. La mujer está desesperada.

Los propietarios, desolados

Los propietarios de los pisos y cuyas llaves deberían recibir en pocas semanas también observan atónicos lo que está ocurriendo con sus viviendas. "Entraron con violencia, todos de golpe. Están violando nuestro espacio y hemos tenido que hacer guardia porque tienen acceso a las zonas comunes. Tenemos mucha impotencia porque está siendo una pesadilla", afirmaba uno de ellos a este diario.

En este sentido, relatan que hace semanas que "vemos luces por la noche en la finca. La semana pasada vi a gente entrar. La primera ocupación fue la madrugada del sábado. Vino una pareja con bolsas y los desalojaron ese mismo día. Al día siguiente vinieron todos de golpe, con colchones y con todos los bártulos. Había una chica que dirigía el cotarro y les decía donde tenían que ir", afirman los propietarios.