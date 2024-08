Malestar entre los festeros de Foios por la cancelación de la noche de disfraces

Los festeros de Foios han manifestado su malestar con la concejala de Fiestas, Mari Carmen Cabo, tras las declaraciones realizadas a este diario en las que justificaba la eliminación de la tradicional noche de disfraces de la programación de las Fiestas Patronales de 2024 que arrancarán de manera oficial este fin de semana. La concejala atribuía la decisión a la falta de consenso con los festeros y descargaba toda la responsabilidad en ellos, asegurando que "los clavarios no querían ninguno de los días que quedaban disponibles" a pesar de que "les ofrecía cambiar el pregón al día 7, pero no quisieron".

Estas explicaciones no han sido bien recibidas entre las comisiones y representantes de distintas clavarías han contactado con Levante-EMV para desmentir las acusaciones y expresar su disconformidad con las declaraciones de la concejala. "Fuimos nosotros los que propusimos en un par de reuniones distintas alternativas para que se pudiera celebrar la noche de disfraces, alertando además que si no se hacían esos cambios no se iba a poder realizar el acto", afirma el representante de una de estas comisiones, quien asegura que la regidora no atendió el aviso "porque le daba igual ya que consideraba que no pasaba nada si no se celebraba porque ya había muchas noches de fiesta".

"Planteamos asumir el coste de los cambios"

El festero explica que entre las alternativas que plantearon al equipo dirigido por Cabo estaba la posibilidad de adelantar el pregón un día, al día 9 de agosto, para que el día 10 (fecha en la que estaba programado inicialmente el acto) "hacer esa día la noche de las comisiones, pagada por nosotros junto a la regidoría de Fiestas y celebrar ese día los disfraces". Según explica, la concejala no aceptó esta propuesta "porque decía que había un espectáculo contratado para el día del pregón y no se podía modificar la fecha, y que además para el día 9 estaba programada la cena de los mayores que incluye un espectáculo posterior".

Imagen de archivo de la noche de disfraces de Foios en 2023. / S.Ros

Con el objetivo de hallar una solución al problema de fechas, los festeros plantearon una nueva propuesta que pasaba por programar para el día 8 la cena de los mayores "porque además el espectáculo contratado es facilmente cambiable porque es un dúo musical, celebrar el día 9 el pregón con el espectáculo contratado por el ayuntamiento y dejar para el día 10 la noche de los disfraces". Además, miembros de otra comisión añaden que incluso "llegamos a plantear que asumíamos nosotros el coste económico que provocara el cambio de fechas". Este planteamiento tampoco fue aceptado por la concejala, aseguran, provocando que finalmente la tradicional fiesta no se vaya a celebrar.

La fiesta más pedida por los vecinos

Desde las comisiones lamentan la actitud de la concejala y descargan toda la responsabilidad en su departamento "porque no se puede culpar a todo el ayuntamiento de las decisiones que toma una concejala". Los clavarios subrayan que "hemos puesto en todo momento las cosas muy fáciles para que se pudiera celebrar porque es el acto que más piden los vecinos de Foios". A este respecto, lamentan que no se vaya a celebrar una fiesta "que abarca a mucha gente y que es una manera que tienen muchos niños y vecinos de relacionarse mientras elaboran sus disfraces caseros". Así, aseguran que la cancelación ha provocado el enfado de muchos vecinos.

"No queremos que la gente piense que es por culpa nuestra como ha insinuado la concejala", apuntan desde las comisiones, quienes además lamentan todas las "trabas" que se les ha puesto para organizar los actos "con el tema de permisos y papeleos". Con todo, zanjan la polémica deseando a los vecinos unas buenas fiestas: "Ya está todo hecho, y ahora toca disfrutar".