Un edificio de Quart lleva una semana sin agua por una fuga en un local cerrado por vacaciones

Desesperados. Así se encuentran los vecinos del número 31 de la Avenida San Onofre de Quart de Poblet que llevan desde el lunes sin suministro de agua potable. El problema, explican, es que la incidencia se ha producido en un local comercial cuyos gerentes se encuentran de vacaciones en China hasta el día 28 de agosto, lo que está dificultando los trabajos para reparar la fuga. Si bien una empresa de fontanería se encuentra trabajando sin descanso en el edificio desde el miércoles para poner fin a esta situación cuanto antes, por el momento no saben hasta cuando se puede retrasar esta situación debido a la complejidad de la obra.

Un cartel en el local en el que se ha producido la fuga indica que está cerrado por vacaciones. / A.P.

Así lo ha explicado a Levante-EMV la administradora del edificio, que está gestionando el problema desde el primer momento. Según cuentan, todo comenzó el lunes, cuando los trabajadores de otro de los locales comerciales del edificio, una asesoría, levantaron la persiana para comenzar su jornada de trabajo. Al acceder al interior se dieron cuenta de que el local estaba inundado, por lo que avisaron a la empresa que gestiona el suministro para que lo cortaran. Desde ese momento, asesoría y administradora no han cesado en su empeño por resolver una situación que está afectando al medio centenar de personas que viven en las 20 viviendas del bloque.

Una obra muy compleja

"Cuando nos informaron de la fuga mandamos al fontanero del seguro, pero no puede verificar el origen porque todas las conexiones desde la entrada de agua hasta el cuarto de contadores pasan por uno de los bajos comerciales", señalan desde la administradora. El problema es que no pueden acceder a dicho local porque es el que está cerrado por vacaciones y el local no vuelve a abrir hasta el día 29 de agosto. Ante esta situación, la comunidad ha llegado a presentar una denuncia en el juzgado siguiendo los consejos de la Policía Local, para intentar que la Justicia apruebe el acceso al local sin necesidad de esperar que vuelvan los gerentes de local, aunque finalmente han recurrido a los trabajos de una empresa de fontanería, que plantearon varias alternativas para intentar solucionar el problema.

"Había dos opciones: o se hacía un bypass o se levantaba todo el suelo. El problema es que el bypass no se puede hacer porque no se puede entrar al local y levantar el suelo sería una obra muy costosa y muy compleja", apuntan desde la empresa que gestiona la comunidad, que indican que finalmente "se está intentando solucionar de manera aérea" pasando la instalación por la parte alta del edificio.

Trabajos de fontanería que se están haciendo en el edificio para solucionar la fuga. / A.P.

Si bien en un inicio había una esperanza de que los vecinos pudieran retomar el suministro este viernes, todo apunta a que van a tener que esperar unos días más "porque es una obra muy complicada". Esto ha mermado la poca paciencia que les quedaba a los residentes, que se encuentran desesperados ante una situación que está afectando a su día a día: "Esto es inhumano. No podemos hacer nada. Ni cocinar, ni lavar los platos, ni ducharnos", lamenta una de las vecinas que señala que se está suministrando con el agua de la fuente del parque: "Cada día tengo que ir y llenar varias garrafas de agua para poder por lo menos asearme y refrescarme".

"No nos pueden dejar sin agua con este calor"

Otra de las afectadas asegura que desde el lunes "me he gastado más de 90 euros en agua". Un importe que va a tener que restar "de la poca pensión que cobro". Y es que entre el medio centenar de vecinos se encuentran al menos una docena de jubilados, con varios vecinos que superan los 80 años. Un factor que agrava esta situación y que podría empeorar en las próximas horas ante la amenaza de la llegada de una nueva ola de calor.

Edificio de Quart de Poblet en el que se ha producido la incidencia. / A.P.

"No nos pueden dejar sin agua con el calor que está haciendo", se queja otra de las afectadas, que vuelve de la peluquería "porque llevo toda la semana sin poder lavarme la cabeza". La mujer reivindica que "no podemos esperar hasta que vuelva la mujer de la tienda. Es mucho tiempo. Tengo la pila llena porque intento acumular y fregar todo de una vez para ahorrar" el agua que cada día recoge de la fuente, lamenta.

Reclamarán al seguro de la comunidad

Durante este tiempo, algunos vecinos están "apañándose" acudiendo a casas de familiares. "Eso los más afortunados, porque los que no tenemos familia cerca sobrevivimos como podemos. Estamos viviendo como cuando yo era pequeña o peor", se aqueja la mujer, que teme que la reparación pueda provocar que la comunidad tenga que asumir una nueva derrama y encarecer el recibo: "Ya estamos pagando una por una reparación en la fachada. Pagamos 120 euros todos los meses. Yo no puedo pagar más porque la pensión no da para más", advierte.

Así con todo, desde la administradora indican que han reenviado un presupuesto al seguro de la comunidad y confían que "al ser una acometida comunitaria debería ser el seguro quien lo cubra". Sobre la fecha en la que esperan que se pueda retomar el abastecimiento, desde la empresa inciden: "No tenemos ni idea, estamos pendiente de que la empresa nos notifique algo, pero no saben con certeza".